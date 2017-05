onda-info 407 especial – vom Panamazonischen Sozialforum in Tarapoto!

Hallo und willkommen zum onda-info 407! Diesmal aus Tarapoto, Peru! Hier fand Ende April das achte Panamazonische Sozialfourm statt. Und onda war dabei! Die Veranstaltung lockt Teilnehmende aus allen neun Staaten an, die ein Stück des Amazonas-Gebietes beanspruchen: Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Bolivien, Venezuela, Guyana, Französisch-Guyana, Surinam und natürlich das Gastgeberland Peru. Das Motto lautete diesmal: Wir folgen dem Ruf des Waldes. Fast 2.000 Indigene und andere Aktivistinnen und Aktivisten debattierten, informierten, feierten, klagten an und entwickelten, gemeinsame Strategien. Wir haben Interviews gemacht, mitdiskutiert und für euch die Stimmung eingefangen.Produziert haben wir dieses onda-info auch gleich vor Ort! In Tarapoto gibt es allerdings eher keinen Wald, keine Stille – und auch keine Sprecherkabine. Wir hoffen trotzdem, dass die anregende Atmosphäre vor Ort gut rüberkommt und wünschen euch eine spannende halbe Stunde!

Übrigens: Unsere Partner vom Radioforum La Nave Radio haben vom Forum live auf spanisch und portugiesisch gesendet. Hier könnt ihr die Beiträge nachhören: www.pororoca.red