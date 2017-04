Hallo und Willkommen zum Onda Info 406,

Zeckenbisse und Kopfläuse in der Onda Info Redaktion kündigen den Frühling an!

Wir haben Euch so einiges zusammengetragen: Ihr hört Nachrichten aus Mexiko und Guatemala!

Danach geht es weiter nach Brasilien! Dort nimmt der Protest gegen die Reform des Arbeitsrechts und der Rentenreform zu. Andreas Behn war vor Ort.

Ihr hört einen Bericht über Migrant_innen in Costa Rica und über cubanische Flüchtlinge, die in ebenfalls in Costa Rica gestrandet waren, weil Nicaragua, sie nicht rein und durch lassen wollte, aber sie sind nicht die einzigen. Der costarikanische Dokumentarfilmer William Eduarte hat sich mit Hilfe der Rosa Luxemburg Stiftung umgeschaut.

Last But not least: onda war beim Konzert von Daniel Viglietti. Der Schauspieler Rolf Becker sprach eine Deutsche version seiner Lieder, aber hört am besten selber! Und

Danke Felix, dass Du spontan Montagmorgen unsere Festplatte repariert hast, sonst gäb es jetzt kein Onda Info! Eine unterhaltsame halbe Stunde, wünschen Euch die ondistas!