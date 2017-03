Hallo und Willkommen zum onda-info 403!

Nach einer Nachricht zur Verurteilung eines Pfarrers im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca wegen Kindesmissbrauchs und einer Nota zum verheerenden Brand in einem Jugendheim in Guatemala steht bei uns diesmal vor allem Zentralamerika auf dem Zettel.

Der erste Beitrag führt uns nach Nicaragua. Die Wirtschaftsentwicklung unter dem neuen Dauerpräsidenten Ortega ist positiv, die Kriminalität ist gering. Dafür spielen Pressefreiheit und die Achtung der Menschenrechte im System Ortega eine untergeordnete Rolle. Ortega und seine Frau, die neue Vizepräsidentin Rosario Murillo, regieren das Land wie ein Wirtschaftsimperium. Ehemalige WegbegleiterInnen sprechen von einer Diktatur.

Für den zweiten Beitrag haben wir die afroindigenen Garífuna besucht, die in kleinen Gemeinden an der Karibikküste Zentralamerikas leben; die meisten von ihnen in Honduras. Dort sollen sie Investoren weichen, aber die Garífuna wehren sich und kämpfen um ihr Land.

In dieser Sendung beginnen wir auch mit einem neuen Format: den onda-Hinhörern. Das sind kurze Audioclips, die kurz und knapp erklären, welche verschiedenen Menschenrechte es eigentlich gibt. Heute: Das Recht auf Kommunikation.

Abgerundet wird dieses onda-info von einem Song der honduranischen Gruppe Puras Mujeres, rund um die Sängerin und Aktivistin Karla Lara.

Wir vom onda-info hoffen, dass euch die nächste halbe Stunde gefällt.

onda-info 403 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.