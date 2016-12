Hallo und Willkommen zu onda-info 397! Wir haben drei Beiträge für Euch:

Das Friedensabkommen in Guatemala wird zum Jahresende 20 Jahre alt. Doch als „Frieden“ kann man die Realität in dem mittelamerikanischen Land kaum bezeichnen – Guatemala hat eine der höchsten Mordraten der Welt. Der Rassismus ist allgegenwärtig. Trotzdem gibt es Entwicklungen und gesellschaftliche Akteur*innen, die Hoffnung machen. Unser nächster Beitrag handelt von der kubanischen Tänzerin Yanel Barbeito. Trotz körperlicher Einschränkung tritt sie mit dem kubanischen Fernsehballett und inzwischen auch auf deutschen Bühnen auf. Vor über dreißig Jahren war sie das erste Mal in Deutschland, in der damaligen DDR erhielt sie von 1978 bis 1982 eine wertvolle medizinische Behandlung. Nun ist sie zurückgekehrt. Und last but not least erfahrt ihr so einiges über den Bergbau in El Salvador – und darüber, wie sozialer Widerstand sogar Goldminen stoppen kann. Dieser Beitrag ist in Zusammenarbeit mit dem FDCL in Berlin entstanden. Wir wünschen Euch eine spannende halbe Stunde.

Übrigens: Im nächsten onda-info widmen wir uns eine ganze Sendung lang Guatemala, zwanzig Jahre nach den Friedensverträgen.

