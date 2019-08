In der Geschichte Lateinamerikas sind solidarische Gruppen und Bewegungen immer wieder dort, wo der Staat abwesend ist. Eine dieser Gruppen ist das Netzwerk Socorristas en red. Socorrista heißt übersetzt so viel wie die Retterin. Die Socorristase haben sich vernetzt um die fehlende Möglichkeit einer legalen, sicheren und kostenlosenAbtreibung in Argen-tinien aufzufangen. Immer wieder wurden in Argentinien in den letzten Monaten Fälle von vergewaltigten Mädchen bekannt, die dazu gezwungen wurden, Kinder auszutragen.

Wo der Staat das Recht auf Selbstbestimmung verweigert, begleitet der Zusammenschluss mehrerer feministischer Kollektive Frauen und Queers, Frauen, die sich für eine Abtreibung entscheiden. Unsere Kolleginnen von den Lateinamerika Nachrichten sprachen mit Cecilia Braga und Rosa Maldonado. Beide kommen von der feministischen Gruppe La Revuelta aus Neuquén und waren in Berlin auf der Suche nach internationalen Kooperationen.

Ob das Gesetz kommt oder nicht: Wir machen weiter von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.