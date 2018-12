La Deyabú presenta Matria

La Deyabú ist eine chilenische Rapperin. Seit 15 Jahren ist sie Teil der Frauen-Rap-Band Deyas Klan. Zur Zeit ist sie als Solo-Sängerin unterwegs. Carlos Ramos sprach am Telefon mit La Deyabú, auch über die aktuelle Situation der Frauen in Chile und über ihr neues Album Matria (2018). Der Song, den ihr in diesem Stück hört heisst "Ancestras" und diesen singt La Deyabú gemeinsam mit Chris SNJ. Mehr Informationen könnt ihr auf ihrer Webseite finden: www.ladeyabu.com

Hallo und Willkommen zum onda-info 449, ihr hört das letzte onda-info in diesem Jahr und wie immer waren wir mal wieder viel unterwegs, um Euch spannende Beiträge, Stimmen und Neuigkeiten aus Lateinamerika mitzubringen. Nach einer Nota über den geplanten Tren Maya in Mexiko starten wir mit der chilenischen Rapperin Ladeyabu. Mit ihr sprachen wir an Telefon über Hiphop, ihr neues Album und die Situation der Frauen in Chile. Mehr Informationen könnt ihr auf ihrer Webseite...