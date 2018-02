Gibt es ein Grundrecht auf schnelles Internet? Diese Frage ist nicht neu. Während in Deutschland ein Rechtsanspruch auf schnelles Internet ab dem Jahr 2025 angestrebt wird, haben andere Länder längst Fakten geschaffen. Nicht nur digitale Streber wie Finnland und Estland, nein auch die Philippinen und Brasilien haben sich sich bereits vor Jahren per Gesetz zum Internet für alle verpflichtet. Zumindest auf dem Papier. Denn um auch das letzte Atoll oder den hintersten Winkel des Regenwalds zu vernetzen, braucht es viele Tausend Kilometer Glasfaserkabel, unzählige Funk-Antennen – und das nötige Kleingeld. Also ein klarer Staatsauftrag. Oder doch lieber öffentlich-private Partnerschaften? Vielleicht geht es ja auch ganz anders – partizipativ und basisnah. Wir haben uns mal umgehört, beim Netzausbau in Brasilien…

Den Poonal-Artikel zu diesem Beitrag findet ihr demnächst hier.

„Ich will ins Netz“: Schnelles Internet als Menschenrecht von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.