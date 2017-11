Es muss nicht immer Englisch sein! Peruanische Kinder lernen die Sprache der Cocama

Nauta ist eine kleine Stadt im peruanischen Amazonas-Gebiet, unweit des großen Binnenhafens von Iquitos. Hier leben die indigenen Cocama. Nur dass sich fast keiner der Bewohnerinnen und Bewohner als solcher verstanden wissen will. Denn der indigenen Kultur anzugehören, ist in Nauta und Umgebung mit Scham behaftet. In der Zeit des Kautschukbooms wurden in Peru von Mitte des 19. Jahrhunderts bis weit ins 20. Jahrhundert hinein Indigene zu Sklavenarbeit verpflichtet, Frauen sexuell ausgebeutet und ihre Sprache und Kultur gewaltsam unterdrückt. Heute lernen die Kinder in Nauta die indigene Sprache wieder, einen wichtigen Teil ihrer Kultur. Denn einige alte Männer und Frauen sprechen bis heute noch Cocama.

