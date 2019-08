Emissionsfreies Schweben in Bolivien

Es gibt sie in Medellin, in Caracas, in Australien schwebt sie über einem Regenwald. In Deutschland kennt man die Seilbahn vor allem aus den Skigebieten. In der Metropolregion La Paz-El Alto hat ein österreichisch-bolivianisches Konsortium in den vergangenen sieben Jahren zehn Seilbahnlinien gebaut. Anstatt U-Bahn schweben die Paceños und Alteños in Gondeln über der Stadt. Vor allem die bergige Lage hat den Bau des Teleféricos begünstigt. 33 Kilometer umfasst das Netz aus Seilbahnen in den Andenmetropolen La Paz-El Alto. Bis zu 1000 Höhenmeter Unterschied gilt es innerhalb des Stadtgebiets zu überwinden. Die Seilbahn transportiert die Passagiere emissionsfrei und ohne Stau durch die vollgestopfte Millionenmetropole.

