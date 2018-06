Das kubanische Städtchen Matanzas liegt zwischen der Hauptstadt Havanna und der Touristen-Hochburg Varadero. Gerade ist hier Buchmesse. Im schattigen Innenhof der Kulturvereinigung Hermanos Saíz tritt der kubanische Sänger Kamankola auf. Sein folkloristisch angehauchter Rap, seine ironischen und scharfzüngigen Kommentare über die Herrschenden und das Leben in Kuba kommen beim Publikum gut an – und auch bei mir.

Kamankola heißt mit bürgerlichem Namen – wenn man das in Kuba so sagen darf – Jorge García. Seit 1999 macht Kamankola Musik, zunächst als Teil der Rap-Band Sentencia, später mit wechselnden Musikern. Gerade hat er seine dritte Platte rausgebracht, sie heißt: Viento. Sein Musikstil ist schwer zu bestimmen und festlegen will er sich sowieso nicht. Wer ist dieser Kamanola?

Der kubanische Cantautor und Rapper Kamankola von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.