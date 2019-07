China Morena – Tanzen für sexuelle Befreiung

Das könnte dich auch interessieren

Auf Tour in Europa: Rebeca Lane mit „Somos Guerreras“ 5 Die Sängerin, Dichterin, Rapperin und Feministin Rebeca Lane ist auch im deutschspachigen Raum keine Unbekannte. Jetzt ist Rebeca Lane zurück in Europa. Diesmal präsentiert sie ihre neue Platte: "Somos Guerreras". Gemeinsam mit Rapperin Nakury aus Costa Rica und Audry Funk aus Mexiko wird sie am 4. Juli in Berlin spielen. Matraconda sprach mit der aus Guatemala stammenden Rebeca Lane am Telefon. Hier erzählte sie auch wie wichtig ihr der Unterschied ist zwischen Zentral - und...

Fotogalerie: Demo gegen Morde an Transpersonen und Travestis 17 (Buenos Aires, 29. Mai 2019, ANRed).- Am 28. Juni fand zum vierten Mal in Folge die "Plurinationale Demo gegen Morde an Travestis und Transpersonen" in Buenos Aires statt. Die Demoteilnehmer*innen trafen sich an dem zentralen Maiplatz, Plaza de Mayo und liefen bis zum Nationalkongress, um "auf die Straße zu gehen und zu rufen: Schluss mit den Gewaltverbrechen!". Alle Fotos sind von der Fotografin Laura Reyes, ANRed. ...

Ehe für alle in Ecuador 69 (13. Juni 2019, Colombia Informa/ poonal).- In einer historischen Abstimmung mit fünf zu vier Gegenstimmen hat das Oberste Verfassungsgericht von Ecuador am 13. Juni der Ehe für alle zugestimmt. Damit ist Ecuador, neben Argentinien, Brasilien, Costa Rica, Uruguay und Kolumbien, das sechste Land in Lateinamerika, das die Rechte der Menschen mit verschiedenen sexuellen Orientierungen anerkennt. Bereits 2015 hielt die gleichgeschlechtliche Ehe Einzug in das Zivilgesetzbuch. Lau...

Brasilien: Politiker verlässt wegen Morddrohungen das Land 97 (São Paulo, 24. Januar 2019, Brasil de Fato).- Nachdem in den Untersuchungen zum Mord an Marielle Franco Verbindungen in die Kreise des Präsidenten Bolsonaro hergestellt werden konnten, kündigte der Bundesabgeordnete Jean Wyllys die Niederlegung seines Amts an und beschloss, das Land zu verlassen: „Ich will auf mich aufpassen und am Leben bleiben“. Bereits drei Mal wurde Jean Wyllys für die Partei für Sozialismus und Freiheit PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) in Rio de J...