„Land, Kultur, Autonomie, die indigene Bewegung im Cauca“ so heisst die im Januar 2019 vom Kollektiv Zwischenzeit herausgegebene Broschüre zu Kolumbien. In 22 Artikeln wird die emanzipatorische Bewegung der indigenen Gemeinschaften im Cauca im Südwesten Kolumbiens so eindringlich dargestellt, dass ich als Leser*in selbst das Gefühl habe vor Ort zu sein. In vielen Interviews kommen Sprecher*innen der indigenen Gemeinden zu Wort, über die Kämpfe gegen die Multis, die Rolle der Frau, die Kaffeeproduktion. In einem Gespräch mit 3 Aktivist*innen des freien Radios Nasa Estereo, blicken die Radiomacher*innen auf über 20 Jahre Radiogeschichte zurück. Auch Hintergrundinformationen zu Kolumbien gibt es vielseitig und kompakt.

Bestellen könnt ihr die Broschüre „Land, Kultur, Autonomie“ für 1 Euro + Versandkosten bei: liste@zwischenzeit-muenster.de

Es lohnt sich wirklich!

Broschüre: Land, Kultur, Autonomie- Die indigene Bewegung im Cauca von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.