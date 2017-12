Ayahuasca: Tradtionelles Heilmittel und alternativer Drogenentzug im Amazonas

Ayahuasca: diese Pflanze aus dem Amazonas wird seit Jahrtausenden als traditionelles Heilmittel in Lateinamerika eingesetzt. Auch Hippies und die New Age Bewegung entdeckten das visionsspendende Gewächs im vergangenen Jahrhundert für sich. Heute gibt es in Brasilien, Ecuador, Kolumbien und Peru einen regelrechten Ayahuasca-Boom, ganz nach dem Motto: in jedem steckt ein kleiner Schamane. Im peruanischen Tarapoto zeigt eine Gruppe von Ärzt*innen und Psycholog*innen dagegen, wie sich das therapeutische Potential das in der Pflanze steckt, erfolgreich nutzen lässt. Seit über zwanzig Jahren werden im Zentrum Takiwasi Drogensüchtige mit Ayuhuasca behandelt. Die meisten Patient*innen kommen aus Europa.

