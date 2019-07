Auf Tour in Europa: Rebeca Lane mit „Somos Guerreras“

Das könnte dich auch interessieren

China Morena – Tanzen für sexuelle Befreiung 13 Als sich vor 50 Jahren homosexuelle Menschen in New York gegen Polizeigewalt wehrten, war in Bolivien gerade eine ganz andere Revolution im Gange. Schwule, Tunten und Travesties tanzten auf dem großen bolivianischen Volksfest "Gran Poder" oder dem Karneval von Oruro und wurden vom Publikum mit tosendem Beifall gefeiert. Diese Geschichte gerat lange in Vergessenheit, bis vor zwanzig Jahren eine neue Generation schwuler Aktivist*innen diese Tradition wieder aufnahmen.

Fotogalerie: Demo gegen Morde an Transpersonen und Travestis 17 (Buenos Aires, 29. Mai 2019, ANRed).- Am 28. Juni fand zum vierten Mal in Folge die "Plurinationale Demo gegen Morde an Travestis und Transpersonen" in Buenos Aires statt. Die Demoteilnehmer*innen trafen sich an dem zentralen Maiplatz, Plaza de Mayo und liefen bis zum Nationalkongress, um "auf die Straße zu gehen und zu rufen: Schluss mit den Gewaltverbrechen!". Alle Fotos sind von der Fotografin Laura Reyes, ANRed. ...

Ehe für alle in Ecuador 69 (13. Juni 2019, Colombia Informa/ poonal).- In einer historischen Abstimmung mit fünf zu vier Gegenstimmen hat das Oberste Verfassungsgericht von Ecuador am 13. Juni der Ehe für alle zugestimmt. Damit ist Ecuador, neben Argentinien, Brasilien, Costa Rica, Uruguay und Kolumbien, das sechste Land in Lateinamerika, das die Rechte der Menschen mit verschiedenen sexuellen Orientierungen anerkennt. Bereits 2015 hielt die gleichgeschlechtliche Ehe Einzug in das Zivilgesetzbuch. Lau...

Argentinien: Fünfter Jahrestag der Bewegung ‚Ni una menos‘ 82 (Montevideo, 4. Juni 2019, la diaria).- Tausende Menschen haben sich in Argentinien an der fünften Kundgebung von 'Ni una menos' beteiligt. Die Bewegung mit dem Namen 'Nicht eine (Frau) weniger' hat inzwischen sogar Einfluss bis nach Uruguay. „Welches Mädchen wird uns in 29 Stunden fehlen?“, „entschuldigen Sie die Störung, aber wir werden gerade umgebracht“ und „straffreie Abtreibung - jetzt!“ - das waren nur einige der Botschaften auf den Schildern, die Tausende von Frauen t...