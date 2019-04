Angela Davis in Montevideo

Das könnte dich auch interessieren

onda-info 457 41 Hallo und willkommen zum onda-info 457! Unsere mal wieder randvolle Sendung beginnt mit Nachrichten: Wahlkampf in Guatemala: Auch die ehemalige Anti-Korruptionsstaatsanwältin will Präsidentin werden. Das passt dem „Pakt der Korrupten“ gar nicht in den Kram - der Präsident Uruguays hat ein Drittel des Generalstabs der uruguayischen Armee abgesetzt. Damit erreicht der Machtkampf zwischen Regierung und Militär einen neuen Höhepunkt – in Costa Rica wurde der bekannte Aktivist S...

Argentinien #19F: Wieder landesweite Proteste für das Recht auf Abtreibung 105 (Buenos Aires, 21. Februar 2019, ANRed).- Der 19. Februar ist zu einem weiteren Tag des feministischen Kämpfens und Zusammenkommens geworden, seit vor einem Jahr der erste landesweite „Pañuelazo“ durchgeführt wurde. Die grünen Halstücher (pañuelos) sind das Symbol der Bewegung für das Recht auf Abtreibung und dürfen bei keinem Protestmarsch fehlen. Bisher wurde das neue Gesetz zur Legalisierung von Abtreibung nur im Abgeordnetenhaus verabschiedet, der Senat stimmte dagegen. ...

„Der Zusammenhang zwischen sozialer Schicht und ethnischer Herkunft ist auf der ganzen Welt das Gleiche“ 122 (Lima, 21. Februar 2019, Servindi).- Alfonso Cuarón, Regisseur des mexikanischen Films "Roma", erklärte kürzlich in einem Interview mit der UNO, dass „der Zusammenhang zwischen sozialer Schicht und ethnischer Herkunft auf der ganzen Welt das Gleiche ist“. Zudem berichtete er davon, dass es in Mexiko - wie in jedem anderen Teil der Welt - „anhand der Hautfarbe, nicht schwer zu erkennen ist, wo sich die wirtschaftliche Macht befindet“ und die indigenen Völker dort wesentlich we...

2019 werden 70 Prozent der Studierendenvereinigungen von Frauen angeführt 44 (Santiago, 4. Januar 2019, diarioclever).- Das sprunghafte Anwachsen der feministischen Bewegung, die das Jahr 2018 mit ihren Aktivitäten prägte, hat viele Konsequenzen nach sich gezogen. Eine davon ist, dass sich 70 Prozent der akademischen Gemeinschaften der Vereinigung Chilenischer Student*innen CONFECh (Confederación de Estudiantes de Chile), die ihre Vorsitzenden neu wählten, für Frauen entschieden haben. Ein Beispiel dafür ist Constanza Urtubia, Präsidentin der Stude...