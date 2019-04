Aktivist Sergio Rojas in Costa Rica erschossen

Das könnte dich auch interessieren

Indigener Aktivist in Costa Rica erschossen 38 (Berlin, amerika21/poonal).- Der indigene Aktivist Sergio Rojas Ortiz wurde am Abend des 18. März ermordet. Unbekannte Täter gaben in seinem Haus in Salitre im Süden des Landes mehrere Schüsse auf ihn ab. Rojas war führender Aktivist der Bribri-Indigenen und gehörte der Koordination der Nationalen Front Indigener Völker FRENAPI an. Gerade am Tag seiner Ermordung hatte Rojas Klage eingereicht, gegen die illegale Aneignung von indigenen Gebieten und die Zunahme der Drohungen ge...

onda-info 457 41 Hallo und willkommen zum onda-info 457! Unsere mal wieder randvolle Sendung beginnt mit Nachrichten: Wahlkampf in Guatemala: Auch die ehemalige Anti-Korruptionsstaatsanwältin will Präsidentin werden. Das passt dem „Pakt der Korrupten“ gar nicht in den Kram - der Präsident Uruguays hat ein Drittel des Generalstabs der uruguayischen Armee abgesetzt. Damit erreicht der Machtkampf zwischen Regierung und Militär einen neuen Höhepunkt – in Costa Rica wurde der bekannte Aktivist S...

Mapuche siegen über Benetton 417 (Concepción, 20. März 2019, Medio a medio).- Am 18. März hat das Gericht fünf junge Mapuche der Gemeinschaft Pu Lof freigesprochen, die die Bekleidungsfirma Benetton wegen Viehdiebstahl und Landbesetzung in Cushamen, Chubut angeklagt hatte. In Cushamen ist auch Santiago Maldonado verschwunden und später wurde seine Leiche dort gefunden. Die Sicherheitsministerin Patricia Bullrich hatte den Fall Maldonado zum Anlass genommen, um Hass gegen die Mapuche zu säen und beschuldigte ...

Indigene Rechte: Juristische Rückschritte und Einsatz der politischen Macht 62 (Mexiko-Stadt, 19. Februar 2019, La Jornada).- Wenn wir von der Beziehung des mexikanischen Präsidenten zu den indigenen Völkern, deren Territorien von Megaprojekten bedroht sind, sprechen, dann besteht ein Klima der Polarisierung und offener Konfrontation. Ich erwähne absichtlich den Regierungschef und nicht seine Ministerien oder die Unternehmen. Denn er stellt sich als Person in den Mittelpunkt seiner politischen Machtausübung, in der Gewissheit, dass 30 Millionen Wähler*i...