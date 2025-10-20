Workshop „Hingucker“ leicht gemacht


Im Workshop geht es darum, kurze Videos zu einem Thema zu erstellen.

Such dir am besten schon vorher eine Kategorie auf unserer Website aus, zu der du gern ein kurzes Video erstellen würdest, so dass du während des Workshops direkt anfangen kannst zu schreiben, zu drehen und zu schneiden. Gemeinsam üben wir den Umgang mit der Social Media App Instagram und wie man mit dem Smartphone filmt, schneidet und in Instagram editiert.

Technische Grundlagen: ein Smartphone, auf dem Videos in HD Qualität gefilmt werden können (Iphone mindestens SE, Android:
Samsung Galaxy S10e, Google Pixel 4 oder ein anderes, vergleichbares Modell, bei Unklarheit am besten nochmal nachfragen.
Darüber hinaus muss die Instagram App auf dem Smartphone installiert sein.

Anmeldung: poonal@npla.de

