ESP abajo& EN below

Wir leben in einer Welt mit zunehmender Machtkonzentration. Datenjournalismus ist ein Instrument, das es uns ermöglicht, eine strukturelle Perspektive darauf einzunehmen, wie Ungleichheiten unsere Gesellschaften auf systematische Weise beeinflussen.

🤓📊Wenn du lernen willst, wie man verlässliche Datenquellen schätzt, sie organisiert, analysiert und visualisiert, um als Journalist*in oder Aktivist*in eine aussagekräftige Quelle in deine Recherchen einzubeziehen, ist dieser Workshop genau das Richtige für dich.

Vivimos en un mundo de concentración creciente de poder. El periodismo de datos es una herramienta que permite incorporar una perspectiva estructural sobre cómo las desigualdades estructurales afectan a nuestras comunidades de manera sistematizada.

🤓📊Si te interesa aprender cómo estimar fuentes de datos confiables, organizarlas, analizarlas y visualizarlas para incorporar una poderosa fuente a tu investigación como periodista o activista, este taller es para ti.

We live in a world of increasing concentration of power. Data journalism is a tool that allows us to incorporate a structural perspective on how structural inequalities affect our communities in a systematised way.

🤓📊If you are interested in learning how to estimate reliable data sources, organise, analyse and visualise them in order to incorporate a powerful source into your research as a journalist or activist, this workshop is for you.

Workshop: Datenjournalismus am 05.07.2025 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.