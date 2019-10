Wir holen uns die Straße zurück!!! Recuperando nuestrAs Calles!!!

Mittwoch 6. November – 19 Uhr – Radio Matraca präsentiert:

Conversatorio internacional entre raperas con La Deyabu, Lena Stoehrfaktor y Haszcara, conduce Tamara Lienkura, trasmite Matraca vía Livestream: www.npla.de .

Donde: Miércoles 6 de Nov./19 Horas/ aquarium im Südblock/

Skalitzer Str. 6 – 10999 Berlín.

Poetas urbanas de Santiago/ Berlín/ Göttingen. Hip Hop por Mujeres. Defendiendo territorios, cuestionando los aspectos criticables en el HH. Trasmitiendo valores, experiencias, la busqueda personal a través, de una poesía, un grafiti, un freestyle.

Participan: Lena Stoehrfaktor; rapea desde 2004 editando varios discos solista, tres álbumes con la Crew Conexión Musical, y con diferentes proyectos. El más actual Lena Stoehrfaktor und das Rattenkabinett. La Deyabu; Isabel Riffo o Isa, es una rapera, letrista y compositora chilena. Ha estado ligada al movimiento Hip-hop chileno colaborando con varios artistas de la escena y anteriormente desde sus proyectos con Deyas Klan, dúo femenino de rap. Su primer álbum titulado “Matria” vio la luz el 1 de mayo de 2018. Haszcara; rapera alemana proveniente de Gottingen que reside en Berlín esta activa desde el 2015. Su ultimo disco Polaris (2018). Invitada especial Tamara Lienkura, poeta mapuche urbana residente en Berlín.

Organiza Radio Matraca / Npla e.V, aquarium im Südblock, y todxs ustedes.

Mittwoch 6. November – 19 Uhr– Gespräch zwischen Rapperinnen mit La Deyabu, Lena Stoehrfaktor und Haszcara, Moderiert von Tamara Lienkura, via Livestream Matraca.

Wann/Wo: Mittwoch 6. Nov.19 Uhr im aquarium im Südblock/ Skalitzer Str. 6 – 10999 Berlin.

Wir holen uns die Straße zurück, urbane Poetinnen aus Santiago de Chile, Berlin und Göttingen treffen sich im Dialog via Streaming bei Matraca. Frauen aus Rap und Hip Hop. Wir wollen auch reden über die kritisierbaren Aspekte in der Hip Hop Kultur. Erfahrungsaustausch, vom Grafiti bis Bombo/Klap, über die Bewältigung von Erfahrungen durch ein Poem oder freestyle. Lena Stoehrfaktor aus Berlin, ist seit 2004 in der Hip Hop Szene aktiv. Bis heute brachte Lena mehrere Solo-Alben heraus, außerdem 3 Crew-Alben mit Conexión Musical. Das aktuelle Projekt von Lena Stoehrfaktor ist mit das Rattenkabinet. Letzte Alben Blei 2018. La Deyabu, Rapperin, Textdichterin und Komponistin. Sie ist seit mehr als 15 Jahren in der Hip Hop Szene in Santiago de Chile aktiv. Zusammen mit ihr spielt die Crew Deyas Klan. 2018 hat sie ihr Soloalbum Matria veröffentlicht. Haszcara wuchs in Göttingen auf, 2015 begann sie ihre Karriere, 2017 erschien ihre Debüt-EP Roter Riese. 2018 ihr Debütalbum Polaris. Tamara Lienkura , eine urban mapuche Poetin, die in Berlin lebt, moderiert. Veranstalter sind Radio Matraca und Nachrichtenpool Lateinamerika (Npla e.V.), Aquarium im Südblock und Ihr Alle.

Wir holen uns die Straße zurück!!! Recuperando nuestrAs Calles!!! von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.