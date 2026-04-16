Was tun gegen Milei und Co? Buchvorstellung und Diskussion mit Frederic Schnatterer & Eugx Grotz

Die Rechte blickt weltweit darauf, wie Milei Argentinien umbaut. Das sollte auch die Linke tun, wenn es darum geht, den Widerstand gegen ultrarechte Projekte zu organisieren.

Der freie Journalist Frederic Schnatterer, Autor von „Freiheit für wen? Mileis Argentinien als Versuchslabor der Ultrarechten“ und Eugx Grotz von der argentinischen Solivernetzung Asamblea en Solidaridad con Argentina en Berlín sprechen über das hinter Milei stehende Gesellschaftsprojekt, was der brutale Ausverkauf für das Land und besonders für die Menschen bedeutet und was wir gegen ultrarechte Strömungen tun können, ob in Argentinien oder weltweit. Das Buch erscheint Ende April im PapyRossa Verlag.

Wir sehen uns!

Wann: Mittwoch, 22. April 2026, 19 Uhr

Wo: Blauer Salon im Mehringhof (Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin)

Veranstalter:

Lateinamerika Nachrichten

Asamblea en Solidaridad con Argentina en Berlín

Nachrichtenpool Lateinamerika

Research against Global Authoritarianism

Was tun gegen Milei? | Buchvorstellung | 22.4. | Berlin von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.