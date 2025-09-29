Veranstaltungen: Estado de Derecho y Políticas de Seguridad en América Central

Actualmente, Guatemala cuenta con un gobierno democrático y liberal, pero aún enfrenta numerosos desafíos respecto al Estado de derecho y a una justicia marcada por la corrupción. ¿Cómo enfrenta el gobierno de Bernardo Arévalo estos desafíos a la hora de implementar una política de seguridad ciudadana que respete el Estado de derecho y los derechos humanos?

La prevención de la violencia y el fomento de la seguridad ciudadana son un eje central de trabajo de la ONG IEPADES – Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible. Carmen Rosa de León es una de lxs fundadores de esta organización. IEPADES ha desarrollado estrategias para prevenir la violencia y gestionar pacíficamente los conflictos. Asesoran y capacitan instituciones públicas y actores de la sociedad civil desde hace más de dos décadas.

Carmen Rosa de León ha sido víctima de la justicia corrupta en Guatemala y contó hasta con una orden de captura de Interpol en contra de ella. En este conversatorio relata sus experiencias con el sistema judicial, así como su trabajo en la ONG IEPADES en programas de prevención de la violencia. Además, comparte su visión sobre las estrategias del actual gobierno, comparándolas con las de otros gobiernos de la región.

Moderación: Annekathrin Linck (LAF Berlín e.V.)

¡Contamos con su participación!