Veranstaltung: Umkämpfte Selbstbestimmung

Veranstaltung: Zwischen Fortschritt und Gegenwind: über Abtreibungshilfe in Mexiko, transnationale Anti-Choice-Netzwerke und feministische Gegenstrategien.

Mit Favia Lucero, Kollektiv Aborteras del Norte & Susanne Schultz, Netzwerk reproduktive Gerechtigkeit Berlin & Andrea Dip, Journalistin; moderiert von Jana Flörchinger, medico international

Beginn: 18:00 Uhr

Ende: 20:00 Uhr

aquarium

Skalitzer Str. 6

10999 Berlin

Hilfe bei Abtreibungen in Mexiko und Angriffe auf reproduktive Rechte

Mit Favia Lucero, Susanne Schultz und Andrea Dip.

Feministische Bewegungen blicken auf wichtige Errungenschaften zurück: Argentinien verabschiedete 2020 eines der progressivsten Abtreibungsgesetze weltweit. Ein Jahr später erklärte der Oberste Gerichtshof Mexikos die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen für verfassungswidrig. Und 2022 wurde in Deutschland das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche (§219a) gestrichen.

Doch Angriffe auf reproduktive Rechte bleiben ein zentrales Kampffeld rechter Kräfte. Hier wird die antifeministische Dimension autoritärer Verschiebungen besonders deutlich. „Anti-choice“ bringt autoritäre Strömungen von besorgten Bürger:innen bis zu rechtsradikalen Akteur:innen zusammen – und das transnational: Gut vernetzte Organisationen koordinieren Lobbying, Desinformation und juristische Strategien über Grenzen hinweg – von US-amerikanischen Evangelikalen bis zu europäischen Rechtspopulisten.

Mitten in diesem Widerspruch arbeitet das mexikanische Kollektiv Aborteras del Norte. In der Grenzstadt Ciudad Juárez hilft die medico-Partnerorganisation Schwangeren, die über einen Abbruch nachdenken oder sich bereits entschieden haben, mit Medikamenten, Informationen und Begleitung. Sie unterstützen Migrant:innen und die lokale Bevölkerung dabei, selbstbestimmt über den eigenen Körper zu entscheiden. Vermehrt erhalten sie auch Anfragen von Menschen aus dem benachbarten Texas, wo Abtreibungen seit dem Ende von Roe v. Wade kaum noch legal möglich sind. Mit ihrer Arbeit fordern sie genau das heraus, wofür die antifeministische, anti-migrantische Rechte in den USA steht.

Ausgehend von dieser Praxis fragen wir: Wo stehen die Kämpfe um reproduktive Gerechtigkeit heute? Wie agieren transnationale Anti-Choice-Netzwerke und wo liegen ihre neuralgischen Knotenpunkte? Und: Wie kann eine solidarische Praxis im Ringen um reproduktive Rechte aussehen?