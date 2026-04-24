Veranstaltung: Atlas der Zivilgesellschaft

Live-Event am 20. Mai 2026

Wenn Fakten unter Druck geraten: Der 9. Atlas der Zivilgesellschaft von Brot für die Welt beleuchtet, wie Desinformation weltweit Meinungen beeinflusst, zivilgesellschaftliches Engagement gefährdet und die Demokratie bedroht. Im Fokus stehen Mechanismen und Akteure der Desinformation weltweit, ihre Auswirkungen auf Gesellschaft und Demokratie und die Arbeit unserer Partnerorganisationen im Globalen Süden. Wir blicken auch auf die Situation in Deutschland und diskutieren sinnvolle Gegenstrategien. Dazu sprechen wir mit internationalen Gästen aus Zivilgesellschaft, Politik und Medien, mit Live-Musik, Drinks und Snacks.

Am Mittwoch, 20. Mai 2026, von 18.00 Uhr bis 20:00 Uhr mit anschließendem Empfang. Die Teilnahme ist online möglich oder vor Ort in Berlin. Weitere Informationen erhalten Sie nach der Anmeldung, siehe unten.

Anmeldung bei Brot für die Welt: https://www.brot-fuer-die-welt.de/termin/atlas-der-zivilgesellschaft-2026/

CC BY-SA 4.0 Veranstaltung: Atlas der Zivilgesellschaft von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

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