Veranstaltung: Aktion und Staat – La acción y el estado

La acción y el estado / Aktion und Staat – Formas de ver: Imagen y resistencia. Tres respuestas a la marginalización en el sur andino.

Acciones estatales en distintos países del sur andino, dado ciertos contextos de inestabilidad, han demostrado subestimar principios básicos de derechos humanos y, en varios casos, han actuado perpetrándolos.

Queda acaso la idea de derechos humanos corta para el sur global?

En Bolivia, operaciones estatales se impusieron por sobre la supervivencia de la población durante la pandemia, „13.04.21“ (aut. Froilán Urzagasti @jaguai95) refleja esta contradicción. En Perú, acciones represivas escalaron a violencia directa y muertes en el marco de levantamientos populares, „Que los sikuris no me falten“ (aut. Daniela Zambrano @danielazambranoalmidon ) visualiza esta tensión. Los episodios de „Tirando el corte“ (aut. Victor Villegas @etnocinema ) reflejan cómo, a través de cine y trabajo comunitario, zonas olvidadas en el sur de Chile pueden convertir la cultura en herramienta de empoderamiento.

En „Formas de ver: imagen y resistencias“ presentamos 3 films de realizadores de Bolivia, Perú y Chile, a través de los cuales (re) miramos los límites del discurso de derechos y el rol de la acción colectiva ante la violencia y la exclusión.

Están todxs muy invitados para el jueves 4 de julio a las 19:00hrs. en Aquarium, Südblock, Xberg.

Es hat sich gezeigt, dass staatliche Maßnahmen in verschiedenen Ländern der südlichen Andenregion in bestimmten instabilen Kontexten grundlegende Menschenrechtsprinzipien missachten und in mehreren Fällen sogar verletzen.

Ist die Idee der Menschenrechte zu kurz für den globalen Süden?

In „Formas de ver: imagen y resistencias“ präsentieren wir drei Filme von Froilán Urzagasti @jaguai95 (Bolivien), Daniela Zambrano @danielazambranoalmidon (Peru) und Victor Villegas @etnocinema (Chile), durch die wir die Grenzen des Menschenrechtsdiskurses und die mögliche Rolle kollektiver Aktionen angesichts von Gewalt und Ausgrenzung (neu)betrachten.

Alle sind eingeladen für Donnerstag, den 4. Juli um 19:00 Uhr im Aquarium am Südblock, Admiralstraße 1-2, 10999 Berlin- Kreuzberg

Online-Streaming: facebook.com/RadioMatracaBerlin

