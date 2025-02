Venezuela: Ein Land ohne Hoffnung?

Mo., 24.02.2025

18:00 – ca. 20:00 Uhr

Ort: Ibero-Amerikanisches Institut, Simón-Bolívar-Saal,

Potsdamer Str. 37, 10785 Berlin

Keine Anmeldung notwendig!

Venezuela ist eines der ölreichsten Länder der Welt. In den 1970er-Jahren erlebte es eine regelrechte Ölbonanza und einen Konsumrausch. Wenig später geriet das Land jedoch in eine Dauerkrise, in der Hugo Chávez 1999 zum Präsidenten gewählt wurde und diese mit seinem Projekt des „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ zu bekämpfen versuchte.

Am 10. Januar 2025, nur zehn Tage vor der erneuten Präsidentschaft Trumps, ließ sich Nicolás Maduro in Venezuela trotz einer von Betrugsvorwürfen überschatteten Wahl im Juli des Vorjahres und massiver regionaler und internationaler Kritik für eine dritte Amtszeit bis 2031 vereidigen – dies, obwohl aus den von der Opposition zusammengetragenen Wahlakten hervorgeht, dass Maduros Gegenkandidat Edmundo González den Urnengang mit 67 % der Wähler:innenstimmen eindeutig gewonnen hatte.

Die Veranstaltung beleuchtet die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation Venezuelas rund um die manipulierte Präsidentschaftswahl 2024, die regionalen und internationalen Reaktionen sowie die sich aus einer dritten Präsidentschaft Maduros ergebenden politischen und wirtschaftlichen Perspektiven für das Land.

Wie konnte es nach dem Tod von Hugo Chávez dazu kommen, dass sein Nachfolger Nicolás Maduro Venezuela in einen Niedergang ohnegleichen stürzte und eine wegweisende Sozialreform von seinem autoritären und korrupten Regime erstickt wurde? Warum kann sich dieses Regime trotz manipulierter Wahlen und einer weitgehenden internationalen Isolierung noch immer halten? Welche Rolle spielen dabei die progressiven Regierungen Lateinamerikas? Was bedeutet Solidarität mit Venezuela heute?

Eine Veranstaltung des LAF Berlin e.V. in Kooperation mit dem Ibero-Amerikanischen Institut Berlin und dem Förderkreis des Ibero-Amerikanischen Instituts.

