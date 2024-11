Übersetzen, redigieren, mitgestalten – mitmachen beim Pressedienst poonal!

Du hast Spaß am Übersetzen journalistischer Texte oder würdest es gern ausprobieren? Du interessierst dich für tagespolitische Ereignisse und geschichtliche Hintergründe in den lateinamerikanischen Ländern?

Du liest gern Nachrichten und hättest Lust, die Inhalte mitzubestimmen?

Du bist deutsche*r Muttersprachler*in und verfügst über gute Kenntnisse der spanischen und/oder portugiesischen Sprache?

Dann bist du bei uns genau richtig, denn wir machen einen…

Einführungsworkshop zum Übersetzen

(Spanisch/Portugiesisch-Deutsch)

Am Sonntag, 08. Dezember von 11 bis 16 Uhr wollen wir uns mit euch in unserem Büro in Berlin + online treffen und unsere Arbeit vorstellen. Welche sind die schwierigen Begriffe, über die wir immer wieder stolpern? Welche Arbeitsschritte umfasst das Lektorat? Was müssen wir beachten, wenn wir einen druckfertigen Text abliefern wollen?

Wir haben dazu einen Input vorbereitet und würden mit euch gern an ein paar Aspekten arbeiten, die bei unseren Texten immer wieder Schwierigkeiten machen. Gerne könnt ihr auch eigene Fragen mitbringen. Der Workshop wird hybrid stattfinden und ist kostenlos.

Na, Lust gekriegt?

Wenn du am Workshop teilnehmen möchtest, melde dich bitte bis zum 25. November an: poonal@npla.de

Unser Portal findest du unter https://www.npla.de/type/text/.

Der Pressedienst poonal veröffentlicht seit 1991 aktuelle Meldungen und Hintergrundberichte aus Lateinamerika in deutscher Sprache. Eine kleine Redaktion in Berlin schickt jede Woche eine Liste mit Artikelvorschlägen von alternativen Nachrichtenagenturen aus Lateinamerika an die ehrenamtlichen Übersetzer*innen. Dafür gibt es kein Geld, aber wir bieten eine professionell redigierte Überarbeitung deiner Übersetzung, gern mit ausführlicheren Kommentaren zu Korrekturen sowie Tipps zu Recherche und Terminologiearbeit sowie zu stilistischen Fragen. Falls gewünscht, nennen wir dich gerne namentlich als Übersetzer*in.

Du hast Interesse, schaffst es aber nicht zum Workshop? Macht nichts, schreib uns trotzdem. Wir freuen uns, wenn du Lust hast, mitzumachen!

Viele Grüße,

die poonal-Redaktion

vom Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.

Übersetzen, redigieren, mitgestalten – mitmachen beim Pressedienst poonal! von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.