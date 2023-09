Tausend Tage demokratischer Sozialismus | Vortrag Nils Brock | 29.09. 18 Uhr | solid Linksjugend Greifswald

Salvador Allende, die Unidad Popular und der Putsch.

29.09. / 18:00 im Klex – Mit Nils Brock (Nachrichtenpool Lateinamerika e.V. und „Allendes Internationale“)

„Es lebe Chile!“

„Es lebe das Volk!“

„Es leben die Werktätigen!“

– Salvador Allendes letzte Worte.

Am 4. September 1970 gewinnt der Sozialist Salvador Allende ein bisher nie dagewesenes Experiment: aus dem Corpus der alten kapitalistischen Gesellschaft soll auf

die Präsidentschaftswahlen in Chile. Es folgt demokratischem Wege eine neue, freie und sozialistische Gesellschaft geschaffen werden. Ein umfassendes Reformprogramm wird auf den Weg gebracht; ausländische Großunternehmen werden enteignet, Bodenschätze und die dazugehörigen Industrien verstaatlicht, Schulbildung und Gesundheitsversorgung kostenlos, Arbeiter*innenlöhne erhöht und die großen Latifundien zerschlagen und die Flächen an die Bauernschaft verteilt.

Für die ausgebeuteten Klassen Chiles, vorneweg die Kleinbäuer*innen und Proletarier*innen, bricht mit den Regierungsjahren der sozialistischen Partei Unidad Popular eine bisher nie dagewesene Zeit der Prosperität an. Die Kindersterblichkeit sinkt und die Wirtschaft wächst. Die Kompradore-Bourgeoisie Chiles und die Kapitalist*innen der Welt hingegen bangen um ihre Profite und versuchen alles, um diesen emanzipatorischen Spuck zu beenden.



Der Vortrag soll die 1000 Tage des demokratischen Sozialismus in Chile betrachten, seine Errungenschaften, seine Herausforderungen und sein blutiges Ende durch die Reaktion. Ebenfalls soll es im Rahmen des Projekts „Allendes Internationale“ um die internationalen Unterstützer*innen gehen, die aus aller Welt kamen, um beim Bau einer neuen Gesellschaft in Chile zu helfen. Der Vortrag wird interaktiv gestaltet sein, nach einer Einführung zum demokratischen Sozialismus in Chile, werdet ihr die Möglichkeit haben, Nachfragen zu stellen, mit dem Referenten ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren.

Wir freuen uns auf euch!