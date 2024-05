Am letzten Mai-Wochenende wurde in die Büros der Menschenrechtsorganisation Codigo DH im südmexikanischen Oaxaca eingebrochen und Laptops, Fotoapparate, Videokameras, Bargeld sowie andere Wertgegenstände entwendet. Im Augenblick ist noch nicht klar, ob der Einbruch in unmittelbarem Zusammenhang mit der Arbeit der Menschrechtsverteidiger*innen steht, sicher wird er aber diese behindern. Um den finanziellen Verlust auszugleichen und die Arbeitsfähigkeit von Codigo DH so schnell wie möglich wieder herzustellen hat Partner Südmexikos e.V. sein Konto für eine Spendenaktion zur Verfügung gestellt.

Spenden mit dem Betreff „CODIGO DH“ bitte auf das Konto:

Partner Südmexikos e.V.

Volksbank Böblingen

IBAN: DE30 6039 0000 0459 3900 07

BIC: GENODES1BBV

Weitere Informationen: https://www.chiapas.eu/news.php?id=12359

Spendenaktion nach Einbruch bei Codigo DH (Oaxaca) von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.