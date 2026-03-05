GEDENKEN – PROTEST – SOLIDARITÄT MIT DEN NACHFAHREN DES VÖLKERMORDES

HÄNDE WEG VON SHARK ISLAND – REPARATIONEN STATT ROHSTOFF-RAUSCH

Das Deutsche Kaiserreich verübte zwischen 1904 und 1908 einen Genozid an den Ovaherero und Nama sowie Damara und San im heutigen Namibia. Bis heute weigert sich die Bundesregierung, diesen Genozid juristisch anzuerkennen. Statt echter Aufarbeitung verhandelt Deutschland ein Abkommen mit Namibia – ohne die legitimen Vertreter:innen der betroffenen Gemeinschaften. Dieses Abkommen vermeidet Reparationen und dient vor allem deutschen Interessen.

Gleichzeitig treiben deutsche Unternehmen wie Enertrag mit politischer Unterstützung der Bundesregierung ein Mega-Projekt zur Erzeugung von „grünem“ Wasserstoff voran. Das Problem? Es ist auf Land geplant, das den Nama im Zuge des Genozids geraubt wurde. Zudem soll der Hafen von Lüderitz ausgebaut werden, um Exporte in den Globalen Norden zu ermöglichen. Dieses Projekt bedroht Shark Island.

Auf dieser Halbinsel befand sich ein Konzentrationslager, in dem Schätzungen zufolge rund 4.000 Ovaherero und Nama ums Leben kamen. Shark Island ist deshalb für die Nachfahren der Überlebenden ein zentraler Ort des Gedenkens, der Trauer und des Widerstands. Ein Ort, der nicht wirtschaftlichen Interessen geopfert werden darf.

Während die betroffenen Gemeinschaften in Namibia protestieren und eine Menschenkette zum Schutz dieses Ortes bilden, zeigen wir zeitgleich am 11. April um 12:00 Uhr in Berlin unsere Solidarität.

Kommt zur Demonstration und kämpft mit uns für:

Anerkennung.

Wiedergutmachung.

Hände weg von Shark Island.

📍 Start: Auswärtiges Amt (Werderscher Markt 1, 10117 Berlin)

➡ Zwischenstopp: Humboldt Forum

🏢 Abschluss: Firmengebäude von Enertrag (Rosentaler Str. 30)

Hintergrundbeitrag Koloniale Energiewende? auf npla.de hier:

SOLIDARITÄT MIT DEN NACHFAHREN DES VÖLKERMORDES von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.