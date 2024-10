Sí al Yasuní – Das Erdöl im Boden lassen | Veranstaltung 30/10/2024

Ein Jahr nach der historischen Volksabstimmung in Ecuador gegen die Erdölförderung im Yasuni:

Was ist inzwischen passiert und wie geht es weiter?

[Español abajo]

Datum/Zeit: Mi, 30.10.2024, 18:30-20:30 Uhr

Ort: Rosa-Luxemburg-Stiftung, Straße der Pariser Kommune 8 A, 10243 Berlin

Präsenz-Veranstaltung mit Simultandolmetschung DE-ES und ES-DE. Die Teilnahme ist kostenlos.

Link Facebook-Livestream hier!

Podiumsveranstaltung mit:

Norma Ene Nenquimo (Vizepräsidentin der Waorani-Nationalität Ecuadors – NAWE)

Dayuma Nango (Vizepräsidentin der Vereinigung der Waorani-Frauen von Ecuador – AMWAE)

Manai Prado (Gründungsmitglied des Kollektivs YASunidxs und Mitorganisatorin der Kampagne „Ja zu Yasuní“. Mitglied von Acción Ecológica)

2007 zog Ecuador mit einer historischen Initiative die internationale Aufmerksamkeit auf sich: Um die globale Klimakrise nicht noch weiter zu befeuern, würde das Erdöl im Nationalpark Yasuní im Amazonasgebiet im Boden bleiben, wenn im Gegenzug die internationale Gemeinschaft Ecuador finanziell entschädigte. Die als Kompensation erwarteten Finanztransfers konnten jedoch nicht annähernd erzielt werden. Schlussendlich wurde die Initiative 2013 mit der Erklärung des nationalen Interesses an der Ausbeutung der Erdölvorkommen im Yasuní seitens der damaligen ecuadorianischen Regierung für gescheitert erklärt.

Als Antwort darauf entstand das Kollektiv YASunidos, eine Plattform sozialer Organisationen, und organisierte eine landesweite Kampagne für einen Volksentscheid zu den geplanten Ölbohrungen im Yasuní. Das Referendum wurde jedoch wiederholt vom Nationalen Wahlrat blockiert, bis es im Mai 2023 überraschend doch genehmigt wurde. Zum ersten Mal hatten die Bürger*innen eines Landes die Möglichkeit, sich für den Schutz der Natur und die sozial-ökologische Transformation weg von der Erdölausbeutung auszusprechen.

Am 20. August 2023 schließlich schrieb Ecuador Geschichte: bei dem parallel zu den vorgezogenen Präsidenschaftswahlen abgehaltenen Referendum stimmten fast 60% der Wahlberechtigten dafür, das Öl im Boden zu lassen. Dies war ein bahnbrechendes Ergebnis für ein Land, in dem Erdöl seit gut 50 Jahren die größte Einnahmequelle ist. Die staatliche Ölgesellschaft Petroecuador wurde dazu verpflichtet, innerhalb eines Jahres die Erdölförderung im Yasuní (Block 43 ITT) zu stoppen, alle Bohrlöcher zu schließen und die gesamte Ölinfrastruktur abzubauen und zu entfernen. Von Regierungsseite umgesetzt wurde das Votum des Referendums allerdings bis heute nicht.

Im September 2024 reichte eine Delegation der indigenen Waorani zusammen mit Verbündeten beim Verfassungsgericht von Ecuador einen Aktionsplan für den Yasuní ein, der neben dem vollständigen Abbau der Erdöl-Infrastruktur sicherstellen soll, dass Maßnahmen für die ökologische Wiederherstellung und die soziale Wiedergutmachung transparent und effektiv durchgeführt werden. „In diesem Prozess ist die Verteidigung des Yasuní nicht nur ein Kampf für die Umwelt. Sie ist vor allem ein Kampf für die Rechte der indigenen Völker, der historischen Verteidiger dieser megadiversen Gebiete”, sagen die Waorani.

Wir freuen uns sehr, dass wir die Gelegenheit haben, durch die Anwesenheit unserer Gäste aus Ecuador mehr über den o.g. Aktionsplan erfahren und gemeinsam darüber diskutieren zu können, wie der Kampf für die Rechte der Indigenen, den Erhalt des Yasuní und für globale Klimagerechtigkeit unterstützt werden kann.

Veranstaltet von:

FDCL, Lateinamerika Nachrichten, Rosa-Luxemburg-Stiftung

in Kooperation mit der Initiative „Berlin aktiv im Klima-Bündnis“

Eine Veranstaltung im Rahmen der Rundreise „Yasunicemos el Mundo“ organisiert von Entrepueblos, NAWE, Acción Ecológica.

Sí al Yasuní – ¡Dejar el petróleo bajo tierra!

# # # Español # # #

Un año después del histórico referéndum en Ecuador contra la extracción de petróleo en el Yasuní: ¿Cuál es la situación actual y qué ocurrirá en el futuro?

Fecha y hora: Miercoles, 30.10.2024, 18:30-20:30hs

Lugar: Rosa-Luxemburg-Stiftung, Straße der Pariser Kommune 8 A, 10243 Berlin

Acto presencial con interpretación simultánea DE-ES y ES-DE. La participación es gratuita.

Enlace Facebook-Livestream aquí!

Panel con:

Norma Ene Nenquimo (Vicepresidenta de la Nacionalidad Waorani del Ecuador- NAWE)

Dayuma Nango (Vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador- AMWAE)

Manai Prado (Miembro fundadora del colectivo YASunidos y co-organizadora de la campaña “Si al Yasuní”. Miembro de Acción Ecológica)

En 2007, Ecuador atrajo la atención internacional con una iniciativa histórica: Para no alimentar aún más la crisis climática mundial, el petróleo del Parque Nacional Yasuní, en la región amazónica, permanecería bajo tierra si, a cambio, la comunidad internacional compensara económicamente a Ecuador. Sin embargo, estas compensaciones no llegaron a materializarse. Como consecuencia, la iniciativa se declaró fallida en 2013, cuando el gobierno ecuatoriano de entonces declaró que era de interés nacional explotar los yacimientos de petróleo del Yasuní.

Como respuesta surgió el colectivo YASunidos, una plataforma de organizaciones sociales que organizó una campaña nacional para la celebración de un referéndum sobre las explotaciones petrolíferas previstas en el Yasuní. Sin embargo, el referéndum fue bloqueado repetidamente por el Consejo Nacional Electoral hasta que, sorprendentemente, fue aprobado en mayo de 2023. Por primera vez, los ciudadanos de un país tuvieron la oportunidad de pronunciarse en contra de la explotación petrolera y a favor de la protección de la naturaleza y la transformación socioecológica.

El 20 de agosto de 2023, Ecuador hizo historia: en el referéndum celebrado en paralelo a las elecciones presidenciales anticipadas, casi el 60% de los votantes se pronunció a favor de dejar el petróleo bajo tierra. Un resultado pionero para un país en el que el petróleo ha sido la mayor fuente de ingresos durante más de 50 años. La empresa petrolera estatal Petroecuador se vio obligada a detener la producción de petróleo en Yasuní (Bloque 43 ITT), cerrar todos los pozos, desmantelar y retirar toda la infraestructura petrolera en el plazo de un año. Sin embargo, el gobierno aún no ha aplicado la decisión del referéndum.

En septiembre de 2024, una delegación de los indígenas Waorani, junto con aliados, presentó ante la Corte Constitucional de Ecuador un plan de acción para el Yasuní que, además del desmantelamiento total de la infraestructura petrolera, pretende garantizar que las medidas de restauración ecológica y reparación social se apliquen de manera transparente y efectiva. «En este proceso, la defensa del Yasuní no es sólo una lucha por el medio ambiente. Es sobre todo una lucha por los derechos de los pueblos indígenas, defensores históricos de estos territorios megadiversos», afirman los Waorani.

Estamos muy contentos de tener la oportunidad de conocer mejor el mencionado plan de acción gracias a la presencia de nuestros invitados de Ecuador y de poder debatir juntos cómo se puede apoyar la lucha por cómo se puede apoyar la lucha por los derechos indígenas, la preservación del Yasuní y por la justicia climática global.

Organizado por:

FDCL, Lateinamerika Nachrichten, Rosa-Luxemburg-Stiftung

en cooperación con la iniciativa «Berlin aktiv im Klima-Bündnis».

Acto enmarcado en la gira «Yasunicemos el Mundo» organizado por Entrepueblos, NAWE, Acción Ecológica.

Sí al Yasuní – Das Erdöl im Boden lassen | Veranstaltung 30/10/2024 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.