Podcasts vom LAI: Online!

Studierende am Lateinamerika-Institut der FU-Berlin haben Podcasts erstellt – unterstützt wurden sie u.a. vom Nachrichtenpool Lateinamerika mit einem Workshop zur Erstellung von Audiobeiträgen.

„Entretejiendo caminos: voces migrantes“ besteht aus zwei Staffeln mit jeweils vier spanisch- oder portugiesischsprachigen Folgen. Jede Folge ist das Ergebnis einer Gruppenrecherche, in der die Studierenden über verschiedene Migrationserfahrungen reflektieren und dabei nicht nur die Schwierigkeiten thematisieren, mit denen Migrant*innen konfrontiert sind, sondern auch die Strategien, die sie anwenden, um diese zu überwinden.

Entstanden sind die Podcasts im Rahmen des Seminars “(In)movilidades y Género en América Latina” Die Idee dazu hatten die Dozent*innen Ximena Alba, Karlotta Bahnsen und Raquel Rojas.

Unter diesem Link könnt Ihr alle Folgen nachhören.

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