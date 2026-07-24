Podcasts vom LAI: Online!

Podcasts vom LAIStudierende am Lateinamerika-Institut der FU-Berlin haben Podcasts erstellt – unterstützt wurden sie u.a. vom Nachrichtenpool Lateinamerika mit einem Workshop zur Erstellung von Audiobeiträgen.

„Entretejiendo caminos: voces migrantes“ besteht aus zwei Staffeln mit jeweils vier spanisch- oder portugiesischsprachigen Folgen. Jede Folge ist das Ergebnis einer Gruppenrecherche, in der die Studierenden über verschiedene Migrationserfahrungen reflektieren und dabei nicht nur die Schwierigkeiten thematisieren, mit denen Migrant*innen konfrontiert sind, sondern auch die Strategien, die sie anwenden, um diese zu überwinden.

Entstanden sind die Podcasts im Rahmen des Seminars “(In)movilidades y Género en América Latina” Die Idee dazu hatten die Dozent*innen Ximena Alba, Karlotta Bahnsen und Raquel Rojas.

Unter diesem Link  könnt Ihr alle Folgen nachhören.

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CC BY-SA 4.0 Podcasts vom LAI: Online! von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

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