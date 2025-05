onda-info sucht Verstärkung!

Das onda-info erscheint alle zwei Wochen und ist eine Magazinsendung über alles, was die lateinamerikanische Welt bewegt: indigene Rechte und Frauenmorde in Mexiko genauso wie queerer Cumbia aus Argentinien oder Ökotourismus in Costa Rica. Dabei arbeiten wir eng mit lateinamerikanischen Korrespondent*innen und nichtkommerziellen Radionetzwerken aus dem gesamten Subkontinent zusammen. Alte Radiohasen, Lateinamerika-Heimkehrer*innen, Erwerbslose und Nachwuchsjournalist*innen: es ist diese Mischung, die dafür sorgt, dass das Programm genau so bunt und hintergründig ist wie die Autor*innen selbst. Mittlerweile senden uns etwa 40 Freie Radios im deutschsprachigen. Zudem liefert onda viele Hintergrundbeiträge als Podcast oder online zum Anhören – kostenfrei natürlich. https://www.npla.de/onda/

Wir suchen Verstärkung: kurze und längere Beiträge sowie die Produktion und Redaktion der Sendung, ab und zu, regelmäßig, im Duo oder im Team!

Was wir bieten: Nettes Team, Austausch zu allen Themen rund um Lateinamerika, ehrenamtliches Engagement, tolles Netzwerk, Ausflüge zum Radiocamp, viele Möglichkeiten zu Lernen von Journalismus bis professioneller Übersetzungstätigkeit, Radio- und andere Workshops, ab und zu kleinere Honorarjobs.

Was wir nicht bieten: Festanstellung, Geld, Karriere…

Voraussetzung: Lateinamerika Kenntnisse, soziales Engagement

Schreibt uns: koordination@npla.de

onda- info sucht Verstärkung! von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.