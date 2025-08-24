No al Fracking en Vaca Muerta | evento con Orlando Carriqueo | 29/08/2025, 18:00, Berlin

Fracking Extraktivismus Mapuche Orlando Carrileo Vaca Muerta
Afiche evento con Orlando Carriqueo en Berlin. Foto: Colectivo.Mawvn

No al Fracking en Vaca Muerta

Conversatorio con Orlando Carriqueo, Werken Mapuche, integrante del Parlamento Mapuche Tehuelche, Río Negro, Argentina

Fecha: viernes 29 de agosto de 2025, 18:00 horas

Lugar: Casa Kuà Initiative, Naunynstr. 72, 10997 Berlin

El evento se va a hacer en Español

Se va a hablar sobre:

El fracking y sus impactos, como muerte y sequía.

La extracción de gas y petroleo an Vaca Muerta, Puelmapu, Argentina, y qué hay detrás de eso

La campaña #Salvemos el Mari Menuco

Interview auf deutsch/ Entrevista en alemán con Orlando Carriqueo de 2024, tras haber intentado de hablar en la asamblea general del Banco Nacional Suizo

 

 

CC BY-SA 4.0 No al Fracking en Vaca Muerta | evento con Orlando Carriqueo | 29/08/2025, 18:00, Berlin von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

Das könnte dich auch interessieren:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Newsletter

(siehe Datenschutzerklärung)

Spenden

npla Spendenformular

Zahlungsmethode auswählen
Persönliche Informationen

Kreditkarteninformation
Dies ist eine SSL-gesicherte Zahlung.

Spendensumme: 5€

Follow Us

Impressum

Nachrichtenpool Lateinamerika
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.