No al Fracking en Vaca Muerta
Conversatorio con Orlando Carriqueo, Werken Mapuche, integrante del Parlamento Mapuche Tehuelche, Río Negro, Argentina
Fecha: viernes 29 de agosto de 2025, 18:00 horas
Lugar: Casa Kuà Initiative, Naunynstr. 72, 10997 Berlin
El evento se va a hacer en Español
Se va a hablar sobre:
El fracking y sus impactos, como muerte y sequía.
La extracción de gas y petroleo an Vaca Muerta, Puelmapu, Argentina, y qué hay detrás de eso
La campaña #Salvemos el Mari Menuco
Interview auf deutsch/ Entrevista en alemán con Orlando Carriqueo de 2024, tras haber intentado de hablar en la asamblea general del Banco Nacional Suizo
No al Fracking en Vaca Muerta | evento con Orlando Carriqueo | 29/08/2025, 18:00, Berlin von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
Schreibe einen Kommentar