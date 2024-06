Mes Anti-Milei: Veranstaltungen und Aktionen bis 23.6.

Mit großem Entsetzen beobachten wir die derzeitigen Entwicklungen in Argentinien und die Auftritte von Präsident Javier Milei im Ausland, wie vor Kurzem in Spanien. Im Land selbst sehen wir eine Zerstörung demokratischer Grundlagen durch rechtsradikale und diskriminierende Diskurse, den Abbau des Sozialstaates und der Grundrechte, die Behinderung der Aufarbeitung der Militärdiktatur sowie eine Zunahme der Umweltzerstörung. International zielt Milei auf die Stärkung rechter Netzwerke, statt auf den Ausbau demokratischer Beziehungen. Wir fordern die deutsche Bundesregierung daher auf, diesem Präsidenten keine Plattform durch einen offiziellen Besuch in Deutschland zu bieten und sich von dessen antidemokratischem Verhalten zu distanzieren. Der EU-Mercosur-Vertrag muss auf Eis gelegt werden. Die Menschenrechte in Argentinien sind ernsthaft in Gefahr, Geschäfte mit einer solchen Regierung widersprechen einer feministischen Außenpolitik.

Um gegen den Besuch von Javier Milei in Deutschland am 22.6. klar Stellung zu beziehen, rufen Organisationen und Bewegungen der deutschen und diasporischen lateinamerikanischen Zivilgesellschaft zu einem Monat gegen Milei, dem“Anti-Milei-Monat” auf. Dieser startet am 25.5. mit einer Auftaktveranstaltung der Asamblea en Solidaridad con Argentina en Berlín. Damit wollen wir auch ein Zeichen an die erstarkenden rechten Netzwerke senden: Ihr seid nicht willkommen!

Das Programm wird fortlaufend aktualisiert



25.05. / 12:00 Uhr: Auftaktveranstaltung von der Asamblea en Solidaridad con Argentina en Berlín, Solmstraße 18, 10961, Berlin

01.06 Eröffnung Ausstellung – Wintershalls Spuren in Vaca Muerta, Argentinien, Friedrich-Ebert-Str. 75, Kassel. Do-Sa 15-20 Uhr So 11-15 Uhr [https://sacrificezone-ausstellung.de/]

01.06 / 13:00 Uhr – Protest für eine Enkeltaugliche Landwirtschaft – Bahnhof Brake (Unterweser) – Aktion Agrar & jABL

07.06. / 18:30 Uhr: Veranstaltung zu Argentinien in der B5, Brigittenstr., Hamburg, organisiert von Voz Latina

08.06. / 17:00 De despidos al control obrero. Estreno del documental “Madygraf. Huellas de un futuro” (español con subtítulos en alemán) Von Entlassungen zur Arbeiter:innenkontrolle. Screening der Dokumentation „Madygraf. Spuren einer Zukunft“ (spanisch mit deutschen Untertiteln) Sonnenallee 152, 12059 Berlin – Klasse gegen Klasse

09.06. / 16:00-18:00: Konferenz von Voz Latina, Abya Yala Anticolonial und anderen an der Uni Hamburg (Von-Melle-Park 5, 20146 Hamburg), im AStA, Raum 0029

12.06. / 18:00 Uhr: Der mit der Kettensäge – Milei in Deutschland: ein vorbereitendes Webinar auf den Besuch von Argentiniens Präsident Javier Milei, organisiert von Asamblea en Solidaridad con Argentina en Berlin, ATTAC Deutschland, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (FDCL), Nachrichtenpool Lateinamerika (NPLA), Netzwerk Gerechter Welthandel, PowerShift, Umweltinstitut München

18.06. / 19:00 Uhr: La juventud en Argentina también se levanta. Diskussionsveranstaltung mit Luca Bonafante (PTS en el FIT-U) – Sonnenallee 152, Berlin / Auch die Jugend in Argentinien steht auf. Mit Luca Bonafante (PTS in der FIT-U), der an der Universidad de Buenos Aires (UBA) Geschichte studiert, Sonnenallee 152 12059 Berlin – Klasse gegen Klasse

20.6. / 19:00 Uhr: Kahlschlag mit der Kettensäge – Javier Mileis zerstörerische Wirtschaftspolitik in Argentinien und seine gefährlichen Verbindungen nach Europa, Paneldiskussion an der Universität Hamburg, Kooperationsveranstaltung von Rosa-Luxemburg-Stiftung und Plurale Ökonomen, Uni Hamburg Präsenz +Streaming! Ansprechpartner rls in Hamburg: andreas.merkens@rosalux.de Plurale Ökonomen: Justin Turpel: turpelju@pt.lu RLS Berlin: Annika annika.kluegel@rosalux.org)

21.06 / 10:00 Uhr: Aktion in den sozialen Medien: Milei no sos bienvenido! Milei, du bist nicht willkommen! – Milei raus! Fuera Milei!

22.06. / ca. 15:00 Uhr: Preisverleihung der “rostigen Kettensäge an Milei” und Kundgebungen in Berlin und Hamburg

eine Kooperation von: der Asamblea en Solidaridad con Argentina en Berlin, Bloque Latinoamericano en Berlín, ATTAC Deutschland, Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG), Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (FDCL), Lateinamerikanische Fraueninitiative Neukölln (LAFI), Nachrichtenportal Lateinamerika (NPLA), Netzwerk Gerechter Welthandel, PowerShift und anderen…

