Anfang des Jahres lernten wir auf einer Ausstellung in Oaxaca Yili Rojas und Joselyn López kennen. Beide waren nach Mexiko gekommen, um ihr Projekt „Frauen porträtieren Frauen“ vorzustellen. Auf unserer Webseite findet Ihr einen Beitrag auf Spanisch über das Projekt und das dahinter stehende Netzwerk „Frauen machen Druck“. Wer die gleichzeitig in Berlin laufende Ausstellung verpasst hat, kann am 23. November das aktuelle Projekt „Mädchen machen Druck“ kennen lernen. Dieses stellt im „Brücke Museum“ in Berlin das Buch „Die goldene Eiche“ vor. Das Buch handelt von Resilienz, Widerstand und der sprachlichen Vielfalt in der migrantischen Frauengemeinschaft und der Freude am Linoldruck. Es wurde von 18 migrantischen Frauen in Berlin realisiert.

Und jetzt alles Wichtige noch mal im Telegrammstil:

Was: Buchvorstellung „Die goldene Eiche“

Wann: Sonntag, 23. November, 14-17 Uhr

Wo: Brücke Museum, Bussardsteig 9, 14195 Berlin

Mädchen machen Druck laden zur Buchvorstellung ein von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.