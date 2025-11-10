Mädchen machen Druck laden zur Buchvorstellung ein

Vorderseite der Einladungskarte, die einen lila Hintergrund hat.Ganz oben das Logo von Frauen machen Druck: Arm mit Hand hält eine Druckwalze, darüber der Schriftzug "Frauen machen Druck" Darunter in weißer Schrift: Mädchen machen Druck freuen sich zur Buchvorstellung einzuladen! Darunter in gelber Schrift: Die goldene Eiche und fünfzehn weitere Geschichten über Resilienz. Darunter der Linolschnitt eines Baumstumpfs hinter dem eine Frau umringt von Ästen mit Blättern und Blüten zu sehen ist. Beides ist umgeben von Frauennamen in Arabischer und Lateinischer Schrift.
Einladungskarte zu Vorstellung des Buches „Die goldene Eiche“, Bild: Nesli Kavi, mit freundlicher Genehmigung von Frauen machen Druck

Anfang des Jahres lernten wir auf einer Ausstellung in Oaxaca Yili Rojas und Joselyn López kennen. Beide waren nach Mexiko gekommen, um ihr Projekt „Frauen porträtieren Frauen“ vorzustellen. Auf unserer Webseite findet Ihr einen Beitrag auf Spanisch über das Projekt und das dahinter stehende Netzwerk „Frauen machen Druck“. Wer die gleichzeitig in Berlin laufende Ausstellung verpasst hat, kann am 23. November das aktuelle Projekt „Mädchen machen Druck“ kennen lernen. Dieses stellt im „Brücke Museum“ in Berlin das Buch „Die goldene Eiche“ vor. Das Buch handelt von Resilienz, Widerstand und der sprachlichen Vielfalt in der migrantischen Frauengemeinschaft und der Freude am Linoldruck. Es wurde von 18 migrantischen Frauen in Berlin realisiert.

 

 

Und jetzt alles Wichtige noch mal im Telegrammstil:
Was: Buchvorstellung „Die goldene Eiche“
Wann: Sonntag, 23. November, 14-17 Uhr
Wo: Brücke Museum, Bussardsteig 9, 14195 Berlin

CC BY-SA 4.0 Mädchen machen Druck laden zur Buchvorstellung ein von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

