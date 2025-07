Kompakt-Workshop | Radio + Podcast: Erstelle deinen eigenen Beitrag | 01.+ 02.11.2025 | Berlin

Wie mache ich einen Radiobeitrag? Und wie einen Podcast? Wie berichte ich im entwicklungspolitischen Kontext?

Im Workshop erstellen wir kleine, sendefertige Audiobeiträge zu entwicklungspolitischen Themen. Dafür machen wir gemeinsam Aufnahmen, führen Interviews, schreiben und sprechen eigene Texte und schneiden und montieren unser Material. So bist du danach fit für eigene Produktionen.

Der Workshop ist auf Deutsch. Wir sprechen aber auch Spanisch (und Englisch) und können je nach Bedarf wechseln.

El taller se impartirá en alemán. Sin embargo, también hablamos español y podemos cambiar de idioma si es necesario

Der Workshop ist auf 16 Personen begrenzt.

Wann: Samstag, 01.11. + Sonntag, 02.11.2025 jeweils von 10-17 Uhr.

Wo: in den Räumen des Nachrichtenpool Lateinamerika e.V. | Köpenickerstr. 187/188 | 10997 Berlin

Anmeldungen und Rückfragen an: workshop@npla.de

Bitte gib bei deiner Anmeldung an, welche Vorkenntnisse du hast, welche Erwartungen und Wünsche und – falls vorhanden – in welcher Gruppe oder Organisation du aktiv bist.

Teilnahmebeitrag: 40,- €

Kompakt-Workshop | Radio + Podcast: Erstelle deinen eigenen Beitrag | 01.+ 02.11.2025 | von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.