Stimmen, die nicht verstummen

Im Sommer unterhielt sich onda mit dem ecuadorianischen Investigativjournalisten Leonado Gómez Ponce über die aktuelle politische Situation in seinen Heimatland und die sich daraus ergebende Bedrohungslage für ihn und seine Kolleg*innen. Gómez Ponce kam nach Berlin, um hier am Stipendienprogramm zu Sicherheit im digitalen Raum von Reporter ohne Grenzen teilzunehmen. Zusammen mit vier weiteren Journalist*innen wird er am 3. November in dem gemeinsam mit der taz Panter Stiftung organisierten Gespräch „Journalist*innen aus Lateinamerika: Stimmen, die nicht verstummen“ darüber berichten, wie sie trotz Repressionen ihrer gefährlichen Arbeit nachgehen. Die Veranstaltung findet in der taz Kantine in Berlin-Mitte statt und kann als Lifestream online verfolgt werden. Weitere Angaben, auch zur Anmeldung, auf den Seiten von Reporter ohne Grenzen und der taz.

CC BY-SA 4.0 Stimmen, die nicht verstummen von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

