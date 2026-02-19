Illegale Adoptionen aus Chile nach Europa | 22.2.2026 | Berlín

HIJOS Y MADRES DEL SILENCIO – KINDER UND MÜTTER DER STILLE

# # # español abajo # # #

22. Februar, Treffen in Berlin

Treffen mit der Stiftung Hijos y Madres del Silencio (Kinder und Mütter der Stille), vertreten durch Sol Rodríguez und Ana María Olivares. Die Stiftung unterstützt die Suche nach den Wurzeln Tausender Kinder, die ihren Familien geraubt und zur Adoption ins Ausland gegeben wurden, und setzt sich dafür ein, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt.