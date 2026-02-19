HIJOS Y MADRES DEL SILENCIO – KINDER UND MÜTTER DER STILLE
# # # español abajo # # #
22. Februar, Treffen in Berlin
Treffen mit der Stiftung Hijos y Madres del Silencio (Kinder und Mütter der Stille), vertreten durch Sol Rodríguez und Ana María Olivares. Die Stiftung unterstützt die Suche nach den Wurzeln Tausender Kinder, die ihren Familien geraubt und zur Adoption ins Ausland gegeben wurden, und setzt sich dafür ein, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt.
Sonntag, 22. Februar, 11 Uhr, Petersburgerstr. 94, 10247 Berlin
Organisiert von: Hijos y Madres del Silencio, Rayuela Kollektiv e.V. + Gabriela Mistral e.V.
# # #
22 de febrero, encuentro en Berlín
Encuentro con la fundación Hijos y Madres del Silencio, representada por Sol Rodríguez und Ana María Olivares, que trabaja por la búsqueda de los orígenes y la justicia para miles de niñxs chilenos, arrebatados a sus familias y adoptados en el extranjero.
Domingo, 22 de febrero de 2026, 11 horas, Petersburgerstr. 94, 10247 Berlin.
Organizan: Hijos y Madres del Silencio, Rayuela Kollektiv e.V. + Gabriela Mistral e.V.
Illegale Adoptionen aus Chile nach Europa | 22.2.2026 | Berlín von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
