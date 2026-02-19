Illegale Adoptionen aus Chile nach Europa | 22.2.2026 | Berlín

Seit Jahrzehnten suchen chilenische Frauen ihre zur Adoption nach Europa verbrachten Kinder und andersherum. Quelle: Aufruf zu Treffen in Berlin, HMS

HIJOS Y MADRES DEL SILENCIO – KINDER UND MÜTTER DER STILLE

# # # español abajo # # #

22. Februar, Treffen in Berlin 

Treffen mit der Stiftung Hijos y Madres del Silencio (Kinder und Mütter der Stille), vertreten durch Sol Rodríguez und Ana María Olivares. Die Stiftung unterstützt die Suche nach den Wurzeln Tausender Kinder, die ihren Familien geraubt und zur Adoption ins Ausland gegeben wurden, und setzt sich dafür ein, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt.

Sonntag, 22. Februar, 11 Uhr, Petersburgerstr. 94, 10247 Berlin

Mehr Infos: hmdelsilencio@gmail.com

Organisiert vonHijos y Madres del Silencio, Rayuela Kollektiv e.V. + Gabriela Mistral e.V.

 

Hijos y Madres del Silencio organizan la búsqueda de chilenes adoptades en Europa. Foto: HMS

# # #

22 de febrero, encuentro en Berlín

Encuentro con la fundación Hijos y Madres del Silencio, representada por Sol Rodríguez und Ana María Olivares, que trabaja por la búsqueda de los orígenes y la justicia para miles de niñxs chilenos, arrebatados a sus familias y adoptados en el extranjero.

Domingo, 22 de febrero de 2026, 11 horas, Petersburgerstr. 94, 10247 Berlin.

 

Info: hmdelsilencio@gmail.com

OrganizanHijos y Madres del Silencio, Rayuela Kollektiv e.V. + Gabriela Mistral e.V.

 

 

CC BY-SA 4.0 Illegale Adoptionen aus Chile nach Europa | 22.2.2026 | Berlín von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.

