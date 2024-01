Hand in Hand #WirSindDieBrandmauer | 3.2.2024 | 13 Uhr Bundestagswiese Berlin

Hand in Hand – jetzt solidarisch aktiv werden!

Wir rufen dazu auf, der rechten Normalisierung in Deutschland und Europa nicht länger zuzuschauen.

Das zivilgesellschaftlichen Netzwerks „Hand in Hand„ ruft zum Aktionstag #WirSindDieBrandmauer am 3. Februar 2024, 13 Uhr, an der Bundestagswiese auf und schreibt:

„Im Angesicht extrem rechter Phantasien von Deportationen und Machtübernahme müssen wir die Demokratie schützen. Gleichzeitig gilt es aber auch, die Menschen vor unsozialer und populistischer Politik zu schützen. Wir stehen für eine zukunftsorientierte, sozial und ökologisch ausgerichtete Politik, die die Lebensgrundlagen aller Menschen sichert. Wo eine aktive Zivilgesellschaft Solidarität lebt und Teilhabe an Veränderungsprozessen ermöglicht, kann es gelingen, der Normalisierung rechter Positionen wirksam entgegenzutreten.“

Auch der Nachrichtenpool Lateinamerika hat sich – wie bereits mehr als 900 Organisationen – dem Aufruf angeschlossen. Auch ihr könnt das tun und am 3. Februar demonstrieren.