Grüne Energiewende in Lateinamerika

Mi., 08.10.2025

19:00 – ca. 20:30 Uhr

Veranstaltungsort: Global Village, Sudhaus 2, Berlin, 12053, Berlin, Germany

📍 Global Village Berlin, Am Sudhaus 2, 12053 Berlin

Lateinamerika ist reich an Rohstoffen, die für die globale Energiewende von zentraler Bedeutung sind – von Lithium über Kupfer bis zu grünem Wasserstoff. Gleichzeitig stehen viele Länder der Region vor tiefgreifenden sozialen und politischen Herausforderungen. Die Energiewende kann hier ein Katalysator für nachhaltige Entwicklung oder ein neuer Motor sozialer Ungleichheit sein.

In Ländern wie Chile, Bolivien, Argentinien oder Kolumbien zeigen sich unterschiedliche Strategien, Konflikte und Potenziale. Welche geopolitischen Interessen spielen mit? Wie gelingt eine gerechte Transformation („just transition“)? Und welche Rolle spielen internationale Akteur:innen – auch Deutschland – in diesem Spannungsfeld?

Die Veranstaltung will regionale Entwicklungen analysieren und globale Zusammenhänge sichtbar machen.

Podiumsteilnehmer:innen

Prof. Dr. Kristina Dietz – Universität Kassel

Michael Reckordt – PowerShift

Moderation: Heidi Feldt – LAF Berlin e.V.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme! Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich

Bei Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich bitte an: kontakt@lateinamerikaforum-berlin.de

Eine Veranstaltung des Lateinamerika Forum Berlin

