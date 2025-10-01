Grüne Energiewende in Lateinamerika

Foto: Jorge Mahecha, Parque Nacional Macuira, CC BY SA 3.0

Zwischen geopolitischem Aufbruch und sozialer Gerechtigkeit

Mi., 08.10.2025
19:00 – ca. 20:30 Uhr

Veranstaltungsort: Global Village, Sudhaus 2, Berlin, 12053, Berlin, Germany

📍 Global Village Berlin, Am Sudhaus 2, 12053 Berlin
Lateinamerika ist reich an Rohstoffen, die für die globale Energiewende von zentraler Bedeutung sind – von Lithium über Kupfer bis zu grünem Wasserstoff. Gleichzeitig stehen viele Länder der Region vor tiefgreifenden sozialen und politischen Herausforderungen. Die Energiewende kann hier ein Katalysator für nachhaltige Entwicklung oder ein neuer Motor sozialer Ungleichheit sein.

In Ländern wie Chile, Bolivien, Argentinien oder Kolumbien zeigen sich unterschiedliche Strategien, Konflikte und Potenziale. Welche geopolitischen Interessen spielen mit? Wie gelingt eine gerechte Transformation („just transition“)? Und welche Rolle spielen internationale Akteur:innen – auch Deutschland – in diesem Spannungsfeld?

Die Veranstaltung will regionale Entwicklungen analysieren und globale Zusammenhänge sichtbar machen.

Podiumsteilnehmer:innen
Prof. Dr. Kristina Dietz – Universität Kassel
Michael Reckordt – PowerShift

Moderation: Heidi Feldt – LAF Berlin e.V.

