29.10. / Filmscreening zu 50 Jahre Lateinamerika Nachrichten

Seit 1973 existiert die Monatszeitschrift Lateinamerika Nachrichten als unabhängiges, ehrenamtliches Redaktionskollektiv in Berlin. Anfangs noch als Chile-Nachrichten in Solidarität mit der Regierung Salvador Allendes gegründet, liefert sie bis heute alternative, kritische Berichterstattung zu Politik und Kultur in Lateinamerika.

Ein Film über Generationen von Redakteur*innen und die stetige Neuerfindung der LN. Über 50 Jahre politische Selbstorganisation und internationale Solidarität. Über feministische Revolutionen in Lateinamerika und innerhalb der Redaktion. Über Schreibmaschinen und Digitalisierung. Über prekäre Produktionsbedingungen und die Liebe zum Print-Journalismus.

Der Film „Donnerstags, 19 Uhr“ wird am Sonntag, 29. Oktober um 19 Uhr im Kino Central gezeigt. Tickets gibt es über das Kino Central (5€, Solipreis 8€).