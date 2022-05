Fast Food-Hölle Schulcafeteria | 27. und 28.5.2022 | 19:30 Uhr

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Legislativer Theaterabend über die Ernährungswende in der Schule – von Foodjustice, INKOTA und dem Legislativen Theater Berlin.

Ihr hört ein kurzes Interview mit Dinah Stratenwerth, Projektleiterin von Foodjustice zu dem Stück.

Aufführung: Freitag und Samstag, 27. und 28.5.2022

Anfangszeit: 19.30 Uhr

Ort: Studio des Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Str. 141, 12043 Berlin

HIER GIBTS DIE TICKETS FÜR 3 Euro.



Am 27. und 28. Mai laden Foodjustice, INKOTA und das Legislative Theater Berlin zu einem besonderen

Theaterabend. Das Thema: Das Essen in Schulcafeterias. Sollten dort Süßigkeiten verboten

sein, wie in Chile? Oder wäre das übertriebene Regulierung? Das Publikum kann in den Szenen

mitspielen und so Lösungen für die dargestellten Konflikte suchen.

Legislativ ist das Theater, weil Politiker*innen dabei sind, die die Ideen des Publikums aufgreifen und diskutieren.

Am 27.5. ist MdA Dr. Turgut Altug von Bündnis 90/Die Grünen dabei, am 28.5. MdA Sandra Khalatbari von der CDU. Mit weiteren Vertreter*innen der Parteien im Abgeordnetenhaus sind die Veranstalter*innen im Gespräch.

