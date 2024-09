Ex-Präsident Fujimori gestorben

Die Regierung von Präsidentin Dina Boluarte rief nach Fujimoris Tod drei Tage Staatstrauer aus und zahlreiche Anhänger*innen nahmen an seinem öffentlichen Begräbnis in Lima teil; Menschenrechtsaktivist*innen lehnten diese Ehrung jedoch ab und erinnerten an die Verurteilung Fujimoris wegen Menschenrechtsverletzungen und Korruptionsskandalen. Fujimori hatte deshalb mehr als 16 Jahre im Gefängnis gesessen.

Alberto Fujimori war von 1990 bis 2000 Präsident von Peru und setzte während seiner Amtszeit auf einen autoritären Führungsstil, der sowohl Unterstützung als auch Widerstand hervorrief. Er löste mit Hilfe der Armee den Kongress auf und griff in die Justiz ein. Er führte radikale wirtschaftliche Reformen ein, um die Hyperinflation zu bekämpfen, vergrößerte damit aber die Armut und Ungleichheit, unter der viele Peruaner*innen litten. Die maoistische Rebellenorganisation Leuchtender Pfad bekämpfte Fujimori mit militärischen Maßnahmen auf Kosten von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechtsorganisationen dokumentierten Fälle von Folter und extralegalen Hinrichtungen. Zudem wurden während seiner Regierung schätzungsweise 200.000 bis 300.000 Frauen zwangssterilisiert, die meisten davon Indigene und Frauen in ländlichen Gebieten.