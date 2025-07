Encuentros de Cine y Militancia – 1er Film: ¡Soy Rufo y no me entrego!

El pasado miércoles 11 de junio se realizó en NewYorck im Bethanien (Mariannenplatz, Berlin) la visualización de la película „¡Soy Rufo y no me entrego! Bebe Sendic en la memoria“, film uruguayo que realiza un rescate de la importancia de Raúl “Bebe” Sendic, militante del MLN Tupamaros, prisionero y rehen de la dictadura uruguaya, y férreo defensor de los derechos del campesinado. Raúl Sendic murió el 28 de abril de 1989 en París, donde había acudido para atenderse de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.

El colectivo Radio Matraca tuvo el privilegio de contar con la presencia de Mirta García Montejo (ex MLN Tupamaros), compañera de militancia de Sendic y activista en la lucha contra la dictadura, con quien se sostuvo un caluroso converstario al finalizar el film. Asistieron alrededor de 35 invitados entre los cuales se desarrolló un debate en torno a la figura de Sendic y sus efectos posteriores en la política uruguaya y lationamericana.

El espacio Encuentros de Cine y Militancia buscará seguir tematizando, desde la cinematografía, en torno a la idea de Memoria Política, especialmente aquella que no se deja domesticar con facilidad, y que no está siempre reconocida por gobiernos ni partidos políticos. Es una memoria que no se queda estática si no que más bien anda por ahí circulando, casi sin dueño. Una memoria rebelde que puede volver a ser tomada.

El siguiente Encuentro está planificado para el jueves 17 de julio, de lo cual se detallará dentro de lo próximo.

