Diskussion/Vortrag : Freiheit für wen?

Argentinien als Versuchslabor der Ultrarechten – Speakers Tour



Mathilde-Jacob-Saal

Straße der Pariser Kommune 8A

10243 Berlin VeranstaltungsortRosa-Luxemburg-StiftungMathilde-Jacob-SaalStraße der Pariser Kommune 8A10243 Berlin Informationen zur Zugänglichkeit und Barrierefreiheit

Zeit25.06.2026, 19:00 – 21:00 Uhr

Im Dezember 2023 übernahm Javier Milei die Präsidentschaft in Argentinien. Aus Parlamentswahlen im Herbst 2025 ging er, flankiert von der US-Regierung, gestärkt hervor. Auch international heißt es über den selbsternannten Anarchokapitalisten oft, er bringe Argentinien nach Jahrzehnten der Misswirtschaft endlich wieder auf Vordermann. In Deutschland fordern Mitglieder von FDP, CDU und AfD, man solle doch auch hier „mehr Milei wagen“. Die Regierung schlägt mit ihren Plänen, das Arbeitszeitgesetz zu „reformieren” und dadurch den Acht-Stunden-Tag aufzuweichen, in dieselbe Kerbe.

Doch woraus genau besteht Mileis ultraliberales Schockprogramm? Wer profitiert, wer leidet unter seiner Kürzungs-Rosskur? Und vor allem: Welchen Schaden nimmt die Demokratie? Ist die Kettensäge Ausdruck einer international erstarkenden Ultrarechten in einer Welt des Umbruchs? Wie steht es um den Widerstand in einem Land, das sich seiner rebellischen Tradition rühmt?

Es diskutieren:

Frederic Schnatterer pendelt als freier Journalist und Autor zwischen Berlin, Madrid und Buenos Aires. Für sein Buch „Freiheit für wen? – Mileis Argentinien als Versuchslabor der Ultrarechten“ sprach er mit Expert:innen, Politiker*innen, Aktivist*nnen und Journalist*innen, war auf Demonstrationen, in Suppenküchen oder bei Militärparaden. Er besuchte Lithium- und Kupferminen, das Öl- und Gasfeld Vaca Muerta und Wahlkampfveranstaltungen. Seine Analyse gibt Hinweise darauf, welche Lehren sich aus dem ,Projekt Milei‘ ziehen lassen.

pendelt als freier Journalist und Autor zwischen Berlin, Madrid und Buenos Aires. Für sein Buch „Freiheit für wen? – Mileis Argentinien als Versuchslabor der Ultrarechten“ sprach er mit Expert:innen, Politiker*innen, Aktivist*nnen und Journalist*innen, war auf Demonstrationen, in Suppenküchen oder bei Militärparaden. Er besuchte Lithium- und Kupferminen, das Öl- und Gasfeld Vaca Muerta und Wahlkampfveranstaltungen. Seine Analyse gibt Hinweise darauf, welche Lehren sich aus dem ,Projekt Milei‘ ziehen lassen. Paula Sabatés ist Journalistin in Argentinien und arbeitet für kritische Printmedien wie Página/12, das Radio und das Fernsehen. Außerdem ist sie in der argentinischen Pressegewerkschaft SIPREBA aktiv.

ist Journalistin in Argentinien und arbeitet für kritische Printmedien wie Página/12, das Radio und das Fernsehen. Außerdem ist sie in der argentinischen Pressegewerkschaft SIPREBA aktiv. Torge Löding leitet seit September 2022 das RLS-Regionalbüro „Cono Sur“ in Buenos Aires. Er berichtet von der Arbeit der Stiftung in einer polarisierten Gesellschaft und deren Suche nach einer politischen Alternative.

Die Veranstaltung wird verdolmetscht: deutsch/spanisch – spanisch/deutsch.

Eine Veranstaltung der Rosa- Luxemburg- Stiftung

Diskussion/Vortrag : Freiheit für wen? von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.