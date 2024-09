Das Land der verlorenen Kinder | 25.9. 19:00 | Film und Gespräch

Venezuela versinkt im Chaos. Die Demokratie ist abgeschafft. Der Hunger hat die Menschen fest im Griff. Zwei alleinerziehende Frauen und ihre Kinder stehen im Mittelpunkt des Films. Carolina kämpft gegen den Hunger und organisiert eine Nachbarschaftshilfe. Zum Schutz ihrer Tochter Victoria schickt sie diese in der Nähe in ein Kinderheim der Ordensschwestern. Kiara und ihre Kinder versuchen sich mit allen Mitteln durchzubringen. Ihr Sohn Yorbenis (14) ist schon ein Verbrecher mit eigener Pistole. Rund sieben Millionen Menschen sind in den letzten Jahren aus dem Land migriert, fast eine Million Kinder sind von den Flüchtlingen zurückgelassen worden.

DAS LAND DER VERLORENEN KINDER

ein Dokumentarfilm von Juan Camillo Cruz und Marc Wiese (95 Min.)

Trailer: https://youtu.be/3tUuaWemal8

Der Film ist in spanischer Lautsprache und mit deutschem Untertitel. Das Publikumsgespräch wird konsekutiv in Deutsch und Spanisch übersetzt.

Nach dem Film möchten wir mit Tobias Lambert über die aktuelle Situation in Venezuela sprechen und fragen, wie es soweit kommen konnte. Tobias Lambert lebt in Berlin und besucht Venezuela regelmäßig. Als Autor, Journalist und Politikwissenschaftler liegt sein Schwerpunkt auf Lateinamerika. Zu Venezuela publiziert er seit fast 20 Jahren.

Moderation: Daniella Gaub (Mitglied im Arbeitskreis Internationale Politik des Bildungswerks Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung)

Hinweis zum Inhalt: Der Film thematisiert sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen wie auch Suizid und zeigt tödliche Waffengewalt und Kindstod.

Datum: 25.September 2024

Zeit: 19:00-21:30 Uhr

Ort: Moviemento Kino | Saal 1 | Kottbusser Damm 22 | 10967 Berlin

Die Filmvorführung und die anschließende Diskussion sind kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten. Der Einlass beginnt um 18:45 Uhr. Bitte pünktlich erscheinen. Bei Verspätung kann es sein, dass trotz Anmeldung kein Sitzplatz mehr zur Verfügung steht.

Veranstalter/in: Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung

Sprache: Deutsch – Spanisch mit Konsekutivübersetzung

Die Veranstaltung wird von der Berliner Landeszentrale für politische Bildung gefördert.

Das Land der verlorenen Kinder | 25.9. 19:00 | Film und Gespräch von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.