Barcamp América Latina 2026

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„Lateinamerika in Zeiten der Donroe-Doktrin“

Barcamp Lateinamerika 2026

Ihr entscheidet selbst bei unserem Barcamp LATEINAMERIKA 2026 über das Programm. Eingeladen sind alle, die sich mit anderen zu entwicklungspolitischen und internationalistischen Themen auseinandersetzen wollen. Ein Barcamp bietet die Freiheit, eigene Themen einzubringen und zu referieren, sich auszutauschen, neue Perspektiven und andere Aktive kennenzulernen. Themenvorschläge und Ideen wollen wir aber auch schon im Vorfeld online teilen.

Auf einem PAD findest Du in Kürze die ersten Vorschläge für Sessions (Workshops) und kannst eigenständig Sessions ankündigen.

Das Programm wird gemeinsam vor Ort ausgehandelt – ganz nach euren Interessen. Ihr seid Teilnehmende und – wenn ihr wollt – auch Teil-Gebende mit eigenen Sessions.

Um dem Programm einen Rahmen zu geben, haben wir vorab einzelne Referent*innen eingeladen, u.a. Rosalba Velasco, Consejera Mayor von der indigenen Bewegung des CRIC aus dem Cauca/Kolumbien (2023-2025), Exilierte aus El Salvador und Nicaragua, Aktive aus der Solidaritätsarbeit mit Peru, Brasilien und Argentinien sowie Vertreter*innen unabhängiger Medien.

Für das Barcamp bitten wir um einen kleinen Teilnahme-Beitrag für Unterkunft und Verpflegung – nach Selbsteinschätzung. Wer hat der gibt … wer wenig hat, nimmt kostenlos teil.

Das Barcamp findet in Präsenz in deutscher Sprache statt, wir werden selbstorganisiert bei Bedarf und Möglichkeit in andere Sprachen dolmetschen. Einzelne Sessions finden möglicherweise ONLINE bzw. hybrid statt.

Wir sehen uns beim Barcamp!