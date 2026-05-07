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„Lateinamerika in Zeiten der Donroe-Doktrin“
Barcamp Lateinamerika 2026
Ihr entscheidet selbst bei unserem Barcamp LATEINAMERIKA 2026 über das Programm. Eingeladen sind alle, die sich mit anderen zu entwicklungspolitischen und internationalistischen Themen auseinandersetzen wollen. Ein Barcamp bietet die Freiheit, eigene Themen einzubringen und zu referieren, sich auszutauschen, neue Perspektiven und andere Aktive kennenzulernen. Themenvorschläge und Ideen wollen wir aber auch schon im Vorfeld online teilen.
Auf einem PAD findest Du in Kürze die ersten Vorschläge für Sessions (Workshops) und kannst eigenständig Sessions ankündigen.
Das Programm wird gemeinsam vor Ort ausgehandelt – ganz nach euren Interessen. Ihr seid Teilnehmende und – wenn ihr wollt – auch Teil-Gebende mit eigenen Sessions.
Um dem Programm einen Rahmen zu geben, haben wir vorab einzelne Referent*innen eingeladen, u.a. Rosalba Velasco, Consejera Mayor von der indigenen Bewegung des CRIC aus dem Cauca/Kolumbien (2023-2025), Exilierte aus El Salvador und Nicaragua, Aktive aus der Solidaritätsarbeit mit Peru, Brasilien und Argentinien sowie Vertreter*innen unabhängiger Medien.
Für das Barcamp bitten wir um einen kleinen Teilnahme-Beitrag für Unterkunft und Verpflegung – nach Selbsteinschätzung. Wer hat der gibt … wer wenig hat, nimmt kostenlos teil.
Das Barcamp findet in Präsenz in deutscher Sprache statt, wir werden selbstorganisiert bei Bedarf und Möglichkeit in andere Sprachen dolmetschen. Einzelne Sessions finden möglicherweise ONLINE bzw. hybrid statt.
Wir sehen uns beim Barcamp!
ABC Bildungs- und Tagungszentrum e.V.
Bauernreihe 1 | 21706 Drochtersen-Hüll
bis
Beginn: Uhr
Ende: Uhr
Einlass:
«América Latina en tiempos de la Doctrina Donroe»
Barcamp América Latina 2026
En nuestro Barcamp AMÉRICA LATINA 2026, seréis vosotros quienes decidáis el programa. Están invitados todos aquellos que quieran debatir con otros sobre temas relacionados con la política de desarrollo y el internacionalismo. Un Barcamp ofrece la libertad de proponer y presentar temas propios, intercambiar opiniones y conocer nuevas perspectivas y a otras personas activas. Sin embargo, también queremos compartir propuestas de temas e ideas online con antelación.
En un PAD encontrarás en breve las primeras propuestas de sesiones (talleres) y podrás anunciar tus propias sesiones.
El programa se negociará conjuntamente in situ, según vuestros intereses. Sois participantes y, si queréis, también ponentes con vuestras propias sesiones.
Para dar un marco al programa, hemos invitado previamente a varios ponentes, entre ellos a Rosalba Velasco, Consejera Mayor del movimiento indígena CRIC del Cauca /Colombia (2023-2025), a exiliadxs de El Salvador y Nicaragua, a activistas del trabajo de solidaridad con Perú, Brasil y Argentina et otros paises, así como a representantes de medios de comunicación independientes.
Para el Barcamp pedimos una pequeña contribución de participación para alojamiento y manutención, según vuestra propia valoración. Quien tenga, da… quien tenga poco, participa gratis.
El Barcamp se celebra presencialmente en alemán; si es necesario y es posible, nos organizaremos para ofrecer interpretación a otros idiomas. Es posible que algunas sesiones se celebren EN LÍNEA o de forma híbrida.
¡Nos vemos en el Barcamp!
ABC Bildungs- und Tagungszentrum e.V.
Bauernreihe 1 | 21706 Drochtersen-Hüll
hasta
Inicio:
Fin:
Entrada:
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