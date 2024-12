Veranstaltung am Montag, den 20. Januar um 18 Uhr

Aquarium am Kottbusser Tor

Skalitzer Str. 6 / 10999 Berlin

Ruth Zurbriggen ist Aktivistin im Netzwerk Socorristas en Red und Mitbegründerin des feministischen Kollektivs Colectiva las Revueltas in Patagonien, Argentinien. Seit 2010 hat das Kollektiv tausende von Abtreibungen begleitet und neben einem reichen Erfahrungsschatz auch Dokumentationen und Wissen gesammelt, das sie nun über Netzwerke und in Workshops an andere Gruppen auf der ganzen Welt weitergeben. Feministische Gruppen in Argentinien sind so zu Vorreiter*innen in der Verbindung von aktiver Praxis und Kämpfen auf der Straße und anderswo geworden. Ruth Zurbriggen wird in Berlin über ihre Arbeit berichten und eine Bilanz der aktuellen Situation in Argentinien ziehen. Der Rechtsruck unter Milei stellt die Organisationen vor neue Herausforderungen.

Ruth Zurbriggen es activista de la red Socorristas en Red y cofundadora de la colectiva feminista Colectiva las Revueltas en la Patagonia, Argentina. Desde 2010, la colectiva ha acompañado miles de abortos y, además ha ganado una gran experiencia, también ha reunido documentación y conocimientos, que ahora transmiten a otros grupos de todo el mundo a través de redes y en talleres. Los grupos feministas de Argentina se han convertido así en pioneros a la hora de combinar la práctica activa y las luchas en las calles y en todos los demás ámbitos. Ruth Zurbriggen informará en Berlín sobre su trabajo y hará un balance de la situación actual en Argentina. El giro a la derecha bajo Milei plantea nuevos desafíos a las organizaciones.

Abtreibungsbegleitung in Zeiten einer globalen Rechten von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.