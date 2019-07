Un hipster suelto en la OEA

El anun cio con letra manuscrita y en minúsculas apareció una mañana de 2010 en una columna del primer piso de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y decía lo siguiente: “se busca joven flaco para campania publisitaria” (SIC). Un muchacho, atraído por el llamado, saca de su mochila una lapicera y anota la información de contacto en una agenda decorada con la cara de Bob Marley. El muchacho no sabía que no lo iban a seleccionar, pero sabía que ese había sido su último día en la universidad, a donde no volvería a pasar ni por la puerta. Pasó el tiempo y el muchacho se hizo cargo de la multimillonaria empresa que heredó de su papi, un ingeniero químico de origen palestino.

A los 31 años ese muchacho representando al partido de izquierda FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) fue elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán, un municipio del departamento de La Libertad en El Salvador, con una población estimada de 7.895,4 habitantes. En 3 años nuestro héroe, “el modelito frustrado”, impulsó transformaciones inéditas que lo catapultaron a la escena política nacional. Fue así como llegó a ser alcalde de San Salvador entre 2015 y 2018, realizando una gestión, al menos desde lo visual, extraordinaria. Con gran cantidad de obras públicas logró una vez más transformar lo que era una ciudad estancada y deprimida en una especie de Miami de los Pueblos Nahuas.

Se dice de ultra izquierda, pero sus seguidores flamean la bandera de Estados Unidos. Se dice católico, pero sabe muy bien para qué lado queda La Meca. Se dice defensor de la igualdad de género, pero lo echaron del FMLN por revolearle una manzana (verde) a una síndico municipal de su propio partido. Lo cierto es que, con el desafío que plantean los milenials para definirlos o encasillarlos, logró convencer al electorado salvadoreño que lo eligió por amplio margen, en primera vuelta, para comandar por 5 años el destino de la patria luego de 30 años de donde los partidos tradicionales ARENA (derechosky) y el FMLN (zurditos incorregibles) se repartieron la banda presidencial.

Hasta el momento Nayib sigue siendo una incógnita. En sus primeras semanas como jefe de Estado, ha hecho alarde de sus dotes de tuitero, a través de donde despidió a una veintena de funcionarios públicos allegados al gobierno anterior de Salvador Sánchez Cerén (FMLN). Entre ellos, muchos familiares y amigos cercanos del ex presidente. En cuanto a sus posturas conocidas se destaca su férrea oposición al matrimonio igualitario y a la despenalización del aborto. Críticas filosas a Nicolás Maduro y a Daniel Ortega y una acicalada felatio discursiva a los Estados Unidos. Como dicen sus paisanos de la tierra del buen café y el gran Mágico Gonzalez, “A la gran púchica vos”.

