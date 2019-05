Mo ntañas de Berlin,

Eva -Evita para los que la amaban- encarna muchas figuras. Algunas exageradamente románticas. Algunas merecidas y otras, la mayoría, cargadas de clasismo y misoginia. Y el hecho que después de tanto tiempo no haya un consenso en torno a su figura dice mucho. Indudablemente se trata de una grieta política. Porque para unos encarna la figura de dignificadora de derechos para los descamisados. Mientras para los “camisados”, en cambio, encarna a una diva repugnante del odio y el resentimiento. Toda una bastarda que para festejar su desgracia, le escribieron en las paredes: “viva el cáncer”. Pero ella, que no negociaba con contextos para hablar, aceptaba la batalla porque para neutros siempre estuvo la clase media.

Eduardo Galeano dijo una vez “a Maradona lo endiosan porque es el único Dios pecador y la gente necesita Dioses pecadores” y Evita, en cierta medida, algo de eso tiene. A diferencia del Che, por citar un heroe del consenso, -que era instruído, de familia acomodada y políticamente correcto- ella era la furia, la ruptura con la conciliación. El desbande de los usos y costumbres esperados para una mujer de la época.

Pese a ser una líder con mucho poder, nunca ocupó ningun cargo. Renunció antes de ser elegida Vicepresidenta. Diezmada ya por lo avanzado de su enfermedad y ante las presiones de los militares en un contexto de sospechosa tibieza de Perón.

Aunque su figura no encaja con el formato típico de izquierda, fue la mano que movía la lluvia para otro lado. Despilfarró la fortuna del Estado en medicamentos, juguetes y sonrisas. Abrió cientos de escuelas, hospitales y centros asistenciales. Asignó viviendas, introdujo el voto femenino. Pero igual su imagen quedará eternamente sujeta a la controversia. Y es que Evita fue una mujer de orígen humilde que dirigió un proyecto político en favor de las clases populares y en perjuicio de lo establecido y esas cosas raras a menudo te hacen controversial.

Evita y La controversia de la igualdad por Nachrichtenpool Lateinamerika está licenciado bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.